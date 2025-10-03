揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

美國總統特朗普(Donald Trump)9月23日在聯合國80周年大會的講話，有著他一貫的信口雌黃、胡說八道特徵，當中還不忘羞辱聯合國及多個國家，顯出其心中感受到美國再操控不了世界並因而產生了焦慮。

然而，此演講仍頗值一聽或一讀，因它能反映出美國政界不少重要關注點。我們不應因為此演說充滿荒誕而對其置之不顧，反而要弄清特朗普背後策略家的圖謀，這些人倒不是省油之燈。

特朗普9月23日在聯合國80周年大會的講話，延續其信口雌黃、胡說八道的風格。(AP)

狂人日均說謊21次，圖模糊焦點

特朗普所說的話不靠譜，並不是新聞，據《華盛頓郵報》統計，他在第一任時，有紀錄可尋的謊話、誤導性言論，或經不起檢查的隨口亂說總共有30573次，即平均每天21次！此人真是「天才」，每天說21次謊話，他累不累？

有見及此，他當年的謀士、深刻了解人性的班農(Steve Bannon)，為特朗普度身訂造了一個策略，便是向媒體及公眾潑出更多的大糞(flood the zone with shit)，此種向公眾無限量地發射錯誤信息的策略頗為有效，因錯誤一個一個從特朗普口中接踵而出，大家未夠時間弄清其言論是如何錯誤時，大眾焦點已轉移至新的錯誤之上。如此一來，大眾便無法聚焦，容易忘記掉他如何胡說。古龍的武俠小說常有一情境，一名武林高手站在那裏，卻全身都是空門，充滿破綻，對手倒是不知道攻擊哪個破綻才對。班農從古龍偷師，偷得不錯。

今次特朗普演說所包含的謬誤，倒並不都是無的放矢，而是有針對性有圖謀的，不可不察。

演講重點之一便是他大吹大擂，把自己塑造成一名當世無人能及的和平締造者，並以自稱親自終結了七場戰爭作為根據。但據事後多名分析員的審核，這些「戰爭」有些根本不是戰爭，有些現在仍在打，如何有終結？他剛下令美國國防部要改名為戰爭部，這意味著美國不用再為主動發動攻擊性的戰爭而猶抱琵琶半遮面，不久前還派轟炸機到伊朗境內轟炸，把他本人從不發動戰爭的外衣也脫掉，世人如何能把他看成是和平使者？不過，這不會阻礙他認為自己絕對有資格獲頒諾貝爾和平獎。人盡皆知，他對此獎「恨到發燒」，原因或許是奧巴馬(Barack Obama)無緣無故得過此獎，他十分憤怒，思茲念茲要壓倒奧巴馬。

特朗普派轟炸機到伊朗境內進行轟炸，與他自稱和平使者背道而馳。(AP)

我雖然不相信特朗普會拿到和平獎，但此獎過去也曾頒給戰犯，所以若他最終得獎，也非奇事！

大肆攻擊綠能，保護美油煤利益

演講重點之二是大肆攻擊綠色能源，地球會否出現極端氣候生靈塗炭？他根本不理事實證據，總之認定環保議題是一種騙局。世上有沒有極端的環保分子推動過火的政策？我相信是有的，但特朗普的「論據」卻是使人側目。他反對美國裝置風力發電（太陽能他也不見得認同），認為這成本高昂，並說風力發電的設施都是中國自己不肯用，而轉銷到美國的。

中國不用風力發電？這說法卻是很易檢驗真偽。中國不但是風力發電設施生產的全球領導者，也是世界第一的使用者，而且未來還會有驚人的增長速度。我曾去過多風沙漠地帶的酒泉，那裏的風能儲量據說便有200GW。特朗普反對綠色能源，又退出《巴黎氣候協議》，目的不外乎保護美國石油、煤炭等傳統能源的利益。另一考量便是不願花成本去減低對地球的污染，此種成本最好是別國負擔。

特朗普極力支持使用石油、煤炭等傳統能源，是有著商業考慮。(AP)

收千億關稅，86%美國本土買單

反非法移民是他另一重點。他又嘲諷歐洲多國正走向地獄，原因是她們接納了太多難民。非法移民問題是歐美極敏感的議題，特朗普這立場最被所謂的MAGA（讓美國再偉大）群體所支持，特朗普反覆談論並打擊非法移民正是一種爭取選票的活動。我對此事不作道德評價，但要提醒一點：數百年來，西方殖民主義者在殖民地奪走了不知多少財富，這也是西方國家得以富強起來的重要原因之一。她們倚靠船堅炮利，曾經是殖民地的非法移民，現在窮國有難民跑到西方國家尋求財富，也算是一種天道循環。

特朗普當然不會漏掉關稅這問題。他自稱以千億作單位的關稅收入正湧進美國，這顯然是錯誤的。美國有多少關稅由消費者負擔，有多種估計，例如高盛發現，關稅的成本22%由美國消費者付出，64%是美國進口商支付，只有14%是外國的出口商承擔了。當然這些數字未來會變，例如進口商最終會把成本轉嫁給消費者。但就以上述數字作基礎，我們又知道美國去年商品入口總值是3.3萬億美元，按平均關稅20%作假設，當中14%是外國人付（尚未考慮別國會以牙還牙），美國本土付出86%，如此一算，關稅只從外國帶來入口額的2.8%，即924億美元，其他都是美國人自己付，何來替美國帶來每年幾千億的收入？

早前遇刺身亡的柯克，是MAGA運動的積極推動者。(AP)

特朗普意圖中最應被注意的是他的選票考量。他希望得到華爾街及軍工綜合體的支持，也想新興高科技的資本家捐錢，但以選票數量而論，MAGA因人數眾多，雖然平均知識不高，卻可起關鍵作用。這些人排外，激烈反對新移民，對特朗普被以色列政府拖下水去花錢蹚中東的渾水也十分不滿，特朗普近期的中東政策頗使MAGA人失望（不少傳聞說這些人的代言人柯克被行刺正是以國政府所為，是耶非耶，我們或許永遠都不知道）。有見及此，特朗普有必要防止MAGA人離他而去，在聯合國的演講雖過火及荒謬，卻是使到MAGA人深感興奮的策略。

【知識庫】柯克生平簡介

－柯克(Charlie Kirk)1993年出生於伊利諾伊州芝加哥，是一位美國保守派政治活動人士、作家與媒體人物。



－他創立了保守派青年組織「Turning Point USA」，也是MAGA運動的積極推動者。



－他主持《Charlie Kirk Show》播客節目，宣揚保守派觀點，吸引大量年輕聽眾。



－他反對墮胎、槍支管制、LGBT權益與多元包容政策，並因推動「教授觀察名單」等計劃而被批評打壓學術自由。



－2025年9月10日，柯克在猶他州一場公開辯論活動中遭槍擊身亡，年僅31歲，事件引發國際關注。

（本文原載於10月3日《香港經濟日報》）