  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

09/10/2025

《尋秦記》電影版傳改在跨年檔期上映，疑避開李連杰賀歲片正面交鋒？

#古天樂 #都巿傳說 #娛樂新聞 #林峯 #郭羨妮 #影視娛樂 #宣萱 #尋秦記 #電影推介
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　由古天樂、林峯主演的《尋秦記》電影版，早已完成拍攝多年，但仍未有確切上映日期，曾被外間取笑如麥浚龍製作的電影《風林火山》，同樣也是一個「都巿傳說」。早前，內地舉行影片推介會的片目中出現《尋秦記》的名字，並且傳出將於2026的賀歲檔期推出，不過電影公司一直沒有講明確切日期。近日又再有新版本，有指電影會在跨年檔期上映，而這日子的改動似乎跟李連杰有關。

 

Read more：金馬獎入圍｜柯煒林《大濛》爭影帝迎戰張震、張孝全，黃秋生角逐男配

 

　　電視劇集作品《尋秦記》，原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等人在2019年拍攝電影版，不過完成拍攝後一直未有上映日期，曾被外間取笑是「都巿傳說電影」之一，而麥浚龍製作的《風林火山》同樣花了多年製作卻仍未推出，結果剛於10月1日上映。

 

 

　　早前，《尋秦記》亦有新的上映日期眉目，曾在廈門舉行的第27屆全國影片推介會上，《尋秦記》電影竟出現在片目中，並且於發布會上公開最新海報及宣布將會在2026年賀歲檔期上映！不過，雖然電影在過往也曾發布了劇照、宣傳短片，於賀歲檔期上映一直都是傳聞，電影公司未有正式確認。

 

 

　　在該發布會上，內地賀歲檔期猛片如雲，如李連杰新作品《鏢人：風起大漠》，他已經有14年沒有主演武俠片，《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，強調由頂級武俠天團打造不同年齡層的武俠盛宴，還有吳京身兼監製和主演，另外還有演員謝霆鋒，集合了三代武打演員。若《鏢人：風起大漠》真的會在賀歲片檔期推出，到時《尋秦記》將會硬撼迎戰。

 

 

　　不過，近日再有消息傳出，未知是否為了避開與李連杰硬撼，《尋秦記》將會在跨年檔期推出，網上流傳一張電影宣傳海報上也確實寫了上映日期。若消息屬實，到時《尋秦記》好大機會內地與香港同步上映。

 

 

　　《尋秦記》電影延續劇集版的劇情故事，於結局電視劇的19年後展開新的故事，除了江華之外，主要演員古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮與滕麗名原班人馬演出，而飾演嫪毒的江華卻未有參與演出。《尋秦記》根據黃易同名小說改編，電視劇在2001年播出，故事講到香港G4特勤人員項少龍（古天樂　飾）穿越時空在2000年前的戰國時代出現，並認識嬴政（林峯　飾），之後介入秦國統一天下的局面！ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#古天樂 #都巿傳說 #娛樂新聞 #林峯 #郭羨妮 #影視娛樂 #宣萱 #尋秦記 #電影推介
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以哈談判桌上的金權政治惹爭議

08/10/2025 17:09

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk