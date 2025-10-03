中森明菜60歲大搞作｜曾生蛇傳患重病，登雜誌封面透露最新狀態

80年代在日本藝能界紅極一時的中森明菜，曾分別患上帶狀疱疹（俗稱生蛇）及隱疾而消失了很大段日子，直至2022年突然網上宣布回歸慶祝出道40年。今年她「登六」再有新動向，久違8年的Dinner Show回來！《AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025》將於12月底在東京及大阪舉行，這個「永遠昭和女神」做每件事都仍然能引起哄動。

Read more：容祖兒遭成龍「龍抓手」突襲！背脊掃上膊頭零反應引熱議

中森明菜曾經在80年代紅爆亞洲，當時與松田聖子齊名，每張唱片銷量達數十萬張，每年新年也會出席日本紅白歌唱大賽。不過，因從小就體弱多病，加上近90年代時候，她與近藤真彥的感情問題，使她精神不穩，曾有一段時間消聲匿跡。

慶幸的是，中森名菜近年開始再度活躍，2022年突然網上宣布回歸慶祝出道40年，而今年是她的大日子，60歲生日踏入人生新階段，中森明菜再有新搞作，近日為日本兩本時裝雜誌影相兼訪問，除了一般彩色照片外，還有一批黑白相，凸顯中森明菜的型格一面。粉絲激動大讚她沒有改變，足見「永遠昭和女神」地位依然。

除此之外，中森明菜近年愛上唱爵士音樂，去年推出了6 首爵士樂歌曲外，近日官方網站公開了她全新翻唱《眼淚不是裝飾品》爵士版，接下來還有其他歌曲推出，即將分別發表《Days》及《I hope so》，同樣是爵士版。中森明菜的聲線比以前更低沉，加上人生閱歷豐富，唱得比少女時候更有感情。

另外，中森明菜將會在12月23-25日、29-30日，在東京及大阪公演共8場《AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025》，粉絲可與中森明菜會面、一起歡送2025年！

中森明菜曾經受重大情傷，1989年有報道指她在近藤真彥的住所割脈自殺，幸好男方能趕及回家將她送院，事件造成很大輿論。發生此事後，她有段日子沒有露面，及後在當年的除夕日，突然開記者會，簡單說明因一時的情緒做出自殺傻事外，也哽咽向社會道歉。不過她與近藤真彥沒正面回答是否拍拖一事，外間一直認為當時二人秘戀，近藤真彥劈腿另有新歡使中森明菜傷心欲絕。

90年代時，中森明菜除受情困外，又與經理人鬧翻，令她狂抽煙及酗酒，桑子開始變差，同時體重也明顯下降。2010年她向外透露患上帶狀疱疹（俗稱生蛇），因此無限期停工，後來曾復出亮相《紅白歌唱大賽》，可是2018年再次傳出患病，甚至傳出命危；直至2022年突然在網上宣布回歸，為慶祝出道40周年開設個人事務所HZ VILLAGE，預告舉行一連串活動。