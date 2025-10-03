  • 報價
03/10/2025

Huawei GT 6系列聯同 Ultimate 2 智能手錶登場｜續航力強 + 運動監測 + 支援150米潛水

#數碼潮物 #續航 #運動監測 #Ultimate 2 #智能手機 #Huawei #GT 6 #智能手錶 #手機 #WATCH GT 6 Pro #聲納水下通訊 #智能穿戴市場 #Huawei TruSense #血壓監測功能 #150米潛水
  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　Huawei近日於香港發佈多款全新智能穿戴產品，包括主打長續航與專業運動監測的WATCH GT 6系列、面向極限戶外探險的WATCH Ultimate 2，以及具備全天候血壓監測功能的WATCH D2星雲藍配色，鞏固Huawei在智能穿戴市場的地位。

 

 

21天超長續航＋運動健康升級

 

　　WATCH GT 6系列秉持「Ride the Wind 馭風而行」理念，主打輕鬆自在的運動與健康生活方式。系列包括WATCH GT 6 Pro (46mm)、以及41mm與46mm版本的 GT 6，一次充電最長可使用 21天，足以覆蓋整個訓練周期。

 

WATCH GT 6 Pro分別有曜石黑、琥珀棕及鈦空銀三款配色。

 

　　WATCH GT 6 系列首次採用高矽疊片定製電池，密度提升37%，容量增加65%，Pro及46mm版本提供21天續航，41mm版本亦有14天表現。系列配備1.47吋 (46mm) 與1.32吋 (41mm) AMOLED熒幕，擁有3,000nits峰值亮度。外觀方面，WATCH GT 6 Pro採用藍寶石玻璃、航天級鈦合金與納米陶瓷組合；41mm則以可動式環形錶耳設計。

 

WATCH GT 6 Pro配備1.47吋AMOLED熒幕，擁有3,000nits峰值亮度。

 

錶底設有不同的感應器來偵測身體健康情況。

 

手錶設有表冠及功能鍵來操作。

 

　　WATCH GT 6系列聚焦單車、越野跑、高爾夫及滑雪四大戶外運動場景。其中，單車模式引入騎行虛擬功率功能，透過風洞實驗與即時數據計算輸出功率，準確度媲美專業功率計；越野跑模式定位系統精準度提升20%，並加入海拔趨勢圖與坡度分析；高爾夫模式整合高精度矢量地圖；滑雪模式則記錄完整路線與速度變化，讓運動數據更貼近專業表現。

 

WATCH GT 6系列新加入騎行虛擬功率功能，啟動後能顯示實時功率，準確度媲美專業功率計。

 

　　WATCH GT 6系列搭載升級版Huawei TruSense玄璣感知系統，支援多維情緒、心血管與睡眠監測，並加強跌倒檢測與運動場景下的數據精度。健康摘要功能更能交叉分析情緒與運動數據，提供個人化洞察，為日常健康與專業訓練帶來更完整的支援。

 

WATCH GT 6 Pro定價$2,499起。

 

WATCH GT 6備有46mm和41mm版本，10月11日正式開售，定價$1,699起。購買可獲 Band 10、備用錶帶、Huawei Health+會員試用及智能體脂磅等禮遇。

 

　　為配合 WATCH GT 6 系列的上市，Huawei 特別聯同方力申、楊文蔚、歐鎧淳及曹星如等星級運動員，發起「21日養成挑戰」，展示WATCH GT 6 系列在日常與運動中的實戰效果。

 

Huawei在發佈會中邀請了方力申作嘉賓。

 

為配合 WATCH GT 6 系列上市，Huawei聯同星級運動員發起「21 日養成挑戰」。

 

150 米潛水＋聲納通訊

 

　　WATCH Ultimate 2 專為極限探索而設，採用液態金屬錶殼、納米陶瓷錶圈及藍寶石玻璃錶面，具備優異耐用性。手錶是業界首款支援150米潛水與聲納水下通訊的智能手錶，可於30米距離內傳送訊息與表情符號，並支援60米SOS一鍵求救，在潛水活動中提供更高安全性。導航方面，內建五星雙頻GNSS系統，確保在惡劣環境下仍能精確定位；支援 eSIM獨立通話與AI降噪技術。

 

WATCH Ultimate 2是業界首款支援150米潛水與聲納水下通訊的智能手錶。

 

手錶內置多種潛水功能。

 

Ultimate 2備有蒼穹黑及蔚海藍兩色，10月11日開售，定價$6,999 起 。購買可獲MatePad 11.5、Huawei Health+會員試用、保養延長及智能體脂磅等禮遇。

 

WATCH D2新色系

 

　　WATCH D2 推出全新星雲藍配色，外觀清新時尚，並強化血壓管理功能，支援單次、定時與連續測量，結合動態監測，為用戶提供更完整的健康管理方案。定價$2,999，10月11日正式發售。

 

 

同場加映

 

Honor開新店 $388入手5G手機

 

　　Honor於將軍澳東港城開設本地第三間體驗店，並同步推出開幕優惠。即日起至10月5日，店內每日設有「快閃 3 重賞」，包括以$388購買X8a 5G、$99入手 Earbuds X6、$999 購買X9a 5G，名額有限。另於10月9日前，凡正價購買手機、平板或手提電腦，即可獲贈Earbuds X3 Lite。此外，元朗及沙田體驗店同步舉行「即開即賞」，可贏取價值高達$499的禮品。

 

  

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

