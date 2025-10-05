定期存款 | 一周定存合集，臨近中秋港銀加港元定存息，渣打4個月高達3厘，富融推25厘超高息吸客

臨近中秋，部分本地銀行上調港元定存年息，準備與香港市民共同「迎月」，渣打香港推港元定存優惠，4個月港元定存年息高達3厘，存額由150萬元至500萬元，適用於全新「優先理財」／「優先私人理財」出糧客戶，分行辦理。

渣打4個月高達3厘，交銀香港3個加至2.7厘

交銀香港上調3個月港元定存年息0.2厘至2.7厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。另外，創興上調3個月港元定存年息0.1厘至2.7厘，起存額為200萬元，適用於客戶透過分行，以指定貨幣兌換成港元，並同時開立定期存款。

富融銀行推14天25厘超高息吸客

騰訊(00700)旗下Fusion Bank（富融銀行）的高息定期存款活動「快閃星期一」特別推出「中秋團圓定存豐收禮」，客戶只需提前存入新資金，並於周一（6日）中午12時起登入Fusion Bank App即可搶以下高息定存。

新客戶利用邀請碼「FLASH2025」開戶並存入新資金，即可享受25厘息的14天港元定期存款。每份高息定存額度為5萬元，每位客戶限搶一份。

新客戶及現有客戶都可享用此優惠，只需存入1萬元新資金即可搶高達15厘的7天港元定期存款，名額高達888份，每位客戶限搶一份。名額有限，搶完即止。此外，當日亦會有4個月2.85厘的港元定期存款供選擇，名額為2000份，每位客戶可搶60份，適用於新客戶及現有客戶。

天星上調12個月定存息至2.9厘

天星上調3個月、9個月及12個月港元定存年息0.2厘，分別至2.7厘、2.8厘及2.9厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

螞蟻銀行1個月港元定存年息高達2.8厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘

早前華僑銀行推「全新宏富理財100日定期推廣」：全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立100日定期可享2.45%，另外再存入新資金100萬-500萬100日可得全新資金獎賞高達3425元（相等額外0.25%年利率）即總年利率高達2.7%；如再存入500萬以上100日可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.45%年利率）即總年利率高達2.9%。

撰文：經濟通採訪組