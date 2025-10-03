  • 報價
03/10/2025

攻強守弱，利物浦求反彈；毫無章法，車路士恐失分

#英超 #曼聯 #利物浦 #車路士 #足球 #歐聯
  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　本周英超6隊出戰歐聯，3勝、2和、1負，看似實力仍是高出歐洲球隊一班，但又未至於橫掃，歸根究柢，還是賽程頻密所致。

 

如果用一段說話形容這6隊在歐聯的表示，那將會是：

 

　　阿仙奴——防守穩健、板凳深厚；用70分鐘的時間消耗對手，用最後20分鐘擊殺比賽。

 

今季阿仙奴的預期入球是9.1，但聯賽至只攻入12球，證明進攻效率仍需提升。今季阿迪達加強輪換，同時將部分具速度感的球員放到後備，爭取在賽事後半段破門，這個戰術非常奏效。

 

　　車路士——戰術保守但有實效，即使創造力不足，但把握力不俗，抓住機會，效率致勝。

 

　　紐卡素——運用體能優勢、全場壓迫，令對手崩潰；踢出高效反擊加上出色的死球戰術致勝。

 

　　當然，上述3隊的對手不強，贏波並不困難。至於和波，甚至輸波的3隊……

 

　　曼城——控球優勢明顯，但入波效率不高；中場掃蕩能力下降，洛迪缺陣影響大。

 

曼城今季的預期入球是9.4，但6場聯賽過後只攻入9球，比預期低很多，證明進攻只是持平，未能解決中前場創造力不足的問題；但場均失球只有0.83個，是幸好在轉會窗結束前收購當拿隆馬，否則防守實在堪憂。

 

　　熱刺——人腳不足，輪換實力下降；進攻保持水準，防守捉襟見肘。

 

　　利物浦——後備進攻球員默契不足，作客心理抗壓力略差；高位壓迫失誤，防守跌watt。

 

　　最令人意外的，是利物浦竟然輸波，而且連同聯賽，已經是兩連敗。以一隊今屆花超過4億英鎊買人、目標衝擊四冠的球隊來說，確實難以置信。

 

　　但正如上星期大膽預測，利物浦對水晶宮將會失分，只是以為和局，怎知水晶宮最後一分鐘以死球絕殺。

 

　　上周預測水晶宮博和，並非靠估，而是有理有據。

 

　　計及第六輪聯賽，水晶宮才失3球，場均0.5球，遠勝利物浦。利物浦已失7球，場均失球1.17個，主場失球3個、客場失球4個，反映今屆防守並不穩健。

 

　　除了雲迪克退化、干拿迪專注力下降這兩個明顯問題，利物浦今屆還有其他困擾，就是低估右閘阿諾的價值。球迷駡他猶大（叛徒），球會不加薪留人，讓他自由身加盟皇馬，證明利物浦的球迷和管理層正正的拖垮球隊重登歐洲霸主的最大阻力。（將來有機會再說）

 

　　左右兩閘都有不足，右閘費林邦加盟後傷多過踢、依靠蘇保斯拉爾頂替並非萬全之策；左閘基卡斯畢竟是新兵，比賽太頻密，令其發揮不穩。

 

　　加上今屆長傳急攻和手榴彈界外球再度興起，利物浦的防守明顯沒有做好準備，上場被水晶宮絕殺就是例子。

 

利物浦在夏窗一直想收購水晶宮的中堅基爾，但因為水晶宮沒能找到適合的替補爾被迫放棄；而基爾在水晶宮正用表現證明他絕對值得利物浦繼續加碼羅致，此子只餘下12個月合約，冬窗將會是利物浦的出手好機會。

 

　　更重要是74%的失球，是從下半場出現，證明利物浦後防體能和專注程度在今屆有所下降。

 

　　如果利物浦在冬窗不買中堅，或者史諾不能做好輪換工作，利物浦今屆的衝擊四冠美夢，恐怕只是曇花一現。

 

本周焦點

 

　　車路士主場迎戰利物浦，屬於一場褪色大戰。

 

　　從牌面上看，利物浦稍勝一籌，但利物浦最近5場作客，只有2勝3負，反映作客表現不穩；加上今屆多次在前場壓迫後，造成邊路失守，有一定隱憂。

 

　　車路士雖然有主場優勢，但近一個月只取得1場聯賽勝仗，這也是為何車仔暫時只能排第8的原因。

 

車路士太過依賴彭馬，此子在英超的每90分鐘入球率是0.62，高於聯賽平均入球率，非12碼的預期入球率更高達1.22，屬於聯賽頂尖的1%球員。一旦缺陣，車路士的進攻立刻癱瘓，證明馬列斯卡也並非頂尖戰術大師，名過於實了。

 

　　而風格上，利物浦有機會克制車路士，因為後者講求後場發起進攻，但後場用波的人不多，容易失誤，如果被利物浦壓迫成功，很容易被反擊破門。

 

　　今場利物浦雖然作客，但事不過三（已連輸兩場），應該可以重拾「勝」軌；車路士單靠天才波，順境遇神殺神，逆境就被殺個片甲不留，今場理應無得贏。

 

　　資深讀者應該每年升班馬中，多有一隊氣勢如虹，前有維拉、白禮頓、般尼茅夫和諾定咸森林等，今季有新德蘭。

 

　　新特蘭，年輕有活力，3勝2和1負，現在排第5位，令人期待。這一周他們作客另一場曼聯，分分鐘可以搶分成功。紅魔2勝1和3負，只得7分，排14位，今場可能會掌握控球權，但未能轉化成入球，最終失分。

 

曼聯開季至今已失11球，屬於聯賽第四多，場均失1.83球，以一隊幾億鎊身價的球隊來說，非常不合理；但其控球率竟然高達61.2%，是聯賽第3高，但入球只有7個，反映曼聯空有傳送，但無實際威脅。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

