西班牙經濟猛進，創造歐洲奇蹟

美國政府熄燈關門，華爾街卻在搞黑燈舞會。市場對華盛頓的黨爭沒有太大的反應，強大的流動性上周將全球股市全面推升，股市一片歡欣。美國國債收益率向下，市場氣氛樂觀，其他工業國國債市場也多有良好表現。美元指數先升後跌，黃金價格再創新高，比特幣也一路走強。受到OPEC+增產消息刺激，布蘭特油價大跌，但大宗商品價格強勁。

美國聯邦政府已於10月1日關門，暫時也看不到重開的跡象。這是2013年持續16天的全面關門以來，美國政府第一次全面停擺。共和黨與民主黨分別放大事件，並指摘對方。白宮隨即限制了預算資金投向民主黨控制的藍州，以營造政治壓力。管理和預算辦公室(OMB)宣布，停止向紐約市發放180億美元和向芝加哥發放21億美元的基建撥款，75萬聯邦僱員中也會有人被裁。

其實這次停擺，給了白宮一個良機，對政府機構作一次重整，同時可以將責任推給民主黨。OMB主操停擺的實施細節，並掌握資源調配的生殺大權。特朗普過往9個月的行事風格表明，他將借此機會最大限度地為民主黨製造痛苦，而手下OMB主任沃特則可以借著停擺，1）進一步縮減聯邦僱員規模；2）篩選計劃裁撤專案，向藍州施壓；3）重組聯邦政府的核心職能部門。

政府停擺對經濟增長的影響，取決於預期。停擺會在幾天內，還是幾個星期內，抑或幾個月內結束？聯邦僱員及合約公司對此的預期，將決定他們的消費和採購決策。如果時間短，這不過是收入的延期發放，晚些時候可以補回來，對經濟總量的衝擊不大；如果停擺時間超預期，不僅經濟活動的決策會改變，目前相對平靜的市場預期也可能出現變數，並折射到資產價格上。

白宮預言停擺製造出每周150億美元的損失，這個太誇張。上次聯邦政府停擺發生在2018年底，熙攘了5個星期，GDP因此損失了110億美元。當年美國GDP為21.5萬億美元，政府停擺在全年增長數字上幾可忽略不計。筆者估計，此次停擺可能持續2至4個星期，最終以持續決議案(CR)形式，將聯邦政府撥款延續至11月21日。白宮不會在保費稅收抵免(PTC)上作實質性讓步。

特朗普政府會通過操控財政撥款，強力打壓民主黨州。極端施壓可能很快令民主黨溫和派參議員掉轉槍口，向參議院民主黨領袖施壓。經過一輪糾結，筆者預料民主黨領袖舒默會妥協，允許議員偏離民主黨的黨團立場，參議院因此跨過60票的門檻，通過不包含任何醫療政策調整的臨時撥款法案。

PTC最終在年底前獲延期的機會仍不小，不然中期選舉時對邊緣選區的共和黨候選人不利。停擺危機結束後，特朗普可能轉而支持一個縮水版的PTC。部分民主黨議員則為突破冗長辯論而選擇讓步，在投票時接受縮水版PTC。PTC是這輪政府停擺的表面關鍵原因，根本上還是共和民主兩黨之間的黨爭，將國家運作和人民福祉拿來作人質。

除了旅遊業，西班牙其他的服務業出口也在迅猛擴張。(Envato)

在法國、英國和德國為各自的經濟增長而煩惱的時候（法英甚至面臨財政危機），西班牙經濟出奇地靚麗，她的經濟增長速度大約3%，為歐元區國家平均增速的三倍。《經濟學人》將西班牙評為去年全球發達經濟中，表現最佳的經濟體，最近標普也調高了她的主權信用評級。歐債危機發生12年後，西班牙從曾經的歐洲病夫，搖身變為歐洲經濟中的弄潮兒。

西班牙的美食、美景是一道亮麗的風景線，全球遊客蜂擁而來，為該國大賺外匯。不光是旅遊業，西班牙其他的服務業出口也在迅猛擴張，諮詢業、IT業以及金融服務業的服務類出口成為當地的新支柱行業。以服務業替代工業，是西班牙這些年取得成功的重要原因，也躲過了之前能源危機的重創。此外，西班牙還巧妙利用歐盟基金，迅速推進國內基礎設施建設。

西班牙的就業改革令勞動合約更靈活，貢獻大的員工可以得到更好的報酬，生產力因此提高，公司也就願意僱用更多全職員工。在銀行領域，一批銀行合併了，提高了金融效率，增強了資本金。西班牙政府還大力支持海外資金對新經濟的投資，把替代能源搞得有聲有色，以寧德時代為代表的一批中資企業，把西班牙作為進軍歐洲市場的橋頭堡，對當地經濟幫助很大。

不過，西班牙最大的成功在於移民政策。與其他歐盟國家不同，西班牙吸引了大批來自拉美、講西語的移民。這些人入境後沒有躺平吃福利，多數人努力工作、掙錢，廉租房也解決了安居的難題。共同的語言和宗教背景，令移民能夠較快地融入社會。每年60萬新移民，不僅解決了低端勞動力供應不足問題，更成為連接拉美的紐帶。西班牙每年有6.8個百分點的經濟增長，和移民有關。

更快的經濟增長和擴大了的稅收基數，加上更有紀律的政府開支，改善了西班牙的債務狀況。當然，西班牙經濟目前還在面對各種挑戰，其中最讓人擔心的就是政治穩定性。桑切斯政府是少數黨執政，又爆出各種醜聞，政府現在很難作出結構性改革。而且，西班牙患有歐洲嚴格監管的通病，推高了營商成本，限制了長期增長動力，也妨礙了投資積極性。另外，西班牙的失業率是歐盟最高的。

本周焦點是美國聯儲局FOMC 9月會議紀要，讓市場得以一窺決策者對未來降息的思路、路徑。OPEC+開會決定11月產量，估計會繼續抬高產量，以價換量。美國統計數字受到政府關門影響而停頓。日本自民黨魁選舉之後籌組聯合政府的談判，以及白宮與議會民主黨領袖關於重開政府的談判，都需要追蹤。美國密歇根大學消費信心指數和日本家庭消費開支，也值得關注。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。