世事政情
港是港非
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

06/10/2025

立法會主席問題的深層考量

#港台評論 #港是港非 #立法會主席 #梁君彥 #陳健波 #陳振英 #李慧琼 #廖長江 #葉劉淑儀 #馬逢國
  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　立法會主席一職素以「議事重鎮」著稱，掌握會議節奏與議程安排，對議會運作影響深遠，更重要的是，主席是議會的象徵，必須能在社會建立權威及可信的形象，是以過去都由政界重量級人物擔任。近日主席梁君彥宣布不尋求連任，連同於同日宣布不再參選的資深議員馬逢國，即時引發兩大焦點：主席由誰繼任？是否應以70歲為議員退任的界線？

 

　　據了解，有關方面並未下達明確信息，但在私下會見中曾「溫馨提示」多位年長議員關注年齡議題，行事風格彷彿效法古代「杯酒釋兵權」的智慧，以委婉方式，提醒得勢者讓出權位。梁自己過去一年內不斷積極主持會議，甚至被傳有意再續主席任期，但最終決定不再參選，更在會見傳媒時多次強調自己年過七十，其行動與最終決定反差極大，不免令政界與傳媒紛紛揣測，是否帶頭釋出「七十劃線」的信息？

 

　　目前立法會內有12位年過七十的議員，他們經驗豐富，且健康狀況良好，有能力「多坐一回」。放眼國際，尤其是美國國會，中老年議員仍活躍於各大委員會，立法品質與效率並未因年齡受限。同時，在愛國者治港的發展大勢下，有大量政界新鮮人進入立法會，現實上亦需要資深議員將審議法律的經驗傳承下去。不過，由於這批議員通常掌握議會的重要職位，公眾焦點自然集中在他們身上，他們不退位，年輕有能力的議員自然難以上位或爭取曝光，而且太多年長議員，在觀感上亦不太好，畢竟國際政壇亦不時譏諷美國國會為「元老院」，避不開「勢力固化」的批評。

 

立法會主席梁君彥上周一宣布不尋求連任，會見傳媒時多次強調自己年過七十。（梁君彥fb圖片）

 

　　筆者估計，「七十劃線」或已是大勢所趨，關鍵在於是實施一刀切的死線，還是保留彈性機制，容許少數資深議員基於健康、表現或專業貢獻而獲得特例。筆者傾向後者，畢竟立法會積累的工作慣例、審議流程乃至人脈網絡，都無法在短時間內靠新人完全承接。

 

　　坊間對繼任人選已有多番熱議，四大熱門名字浮出水面：陳健波、陳振英、李慧琼和廖長江。陳健波是公認大熱門，無論經驗、功勳及公眾聲望，均屬上上之選，立法會一年前已盛傳他是繼任的大熱人選，安排他擔任內務委員會副主席，就是讓他累積管理立法會的經驗。但他年過七十，目前浮現「七十劃線」的問題，正是他登上議會頂峰的最大障礙，若硬性劃線，他恐無法連任議員。

 

　　次熱門當屬陳振英，他個人能力極強，兼且能言善辯，是議會內後起的菁英分子，當下擔任財委會主席，對預算審核瞭若指掌，深得同僚支持，絕對有能力做好主席工作。然而，他過去在政壇的「出鏡率」不及其他候選人，政治履歷尚待豐富，要與元老級的主席人選相比，仍需時間累積公眾認知。

 

　　李慧琼則是中央重點栽培的人物，令中央與特區溝通順暢，形象健康有為，擔任內會主席多年，有極豐富的議會管理經驗，早已被政界視為主席的必然人選。惟她目前已擔任人大常委這要職，定期要請假赴京開會，可能構成時間安排上的難題，而且她年紀較輕，未來仍有不少機會。當然，若中央認為非她莫屬，必定有辦法妥善處理。

 

　　廖長江作為建制派「班長」，政治地位極高，在政黨協調與團隊管理上具備優勢。坊間傳聞，有關方面原本早兩屆已屬意由他擔任主席，但他興趣不大，然而今日已進入愛國者治港的新時代，不能排除有被說服接任的可能性。

 

　　最後，筆者覺得，葉劉淑儀亦是潛在的人選。外界一般相信她已貴為行政會議召集人，而且早年亦曾婉拒出任，所以估計由她擔任的機會不大。不過，行會召集人的地位雖然顯赫，但在愛國者治港的新時代，立法會主席的代表性及影響力日益重要，或許能讓她重新考慮。若然中央希望有重量級人物壓陣，特別是維持立法會的國際聲望，她可能是最佳人選。當然，與陳健波一樣，她亦年過七十。

 

　　筆者認為，有關方面確實想勸退年長議員，但主席或部分重要的元老級議員是否不在此限，則尚有很大變數，而據聞多位年過七十的議員亦繼續進行備戰工作，未有受傳聞影響。

 

照顧者 情緒健康

