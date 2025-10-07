花蓮堰塞湖溢流，揭綠營醜陋操作

所謂時勢造英雄，島內近日一批英雄——「剷子超人」橫空出世，人數更是超過五萬之多，頓時佔據各大傳媒重要版面。

這批英雄之所以說是「時勢」造成，源於9月下旬花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致18死、157傷、6人失蹤。不少傳媒認為災害原因，是民進黨當局明知卻不及早防範，且並頻頻卸責，導致災難發生後一天之內就有超過三萬民眾，以行動表達對當局或者花蓮縣政府不滿，拿著一把剷子衝往災區協助災民清理家園，成為輿論口中的「剷子超人」。

堰塞湖溢流後，花蓮光復市區一帶滿目瘡痍。

花蓮在7月底受颱風韋帕外圍環流夾帶的雨勢引發山崩，並於萬榮鄉馬太鞍溪上游處形成堰塞湖，根據公開資料，堰塞湖儲水達2億立方公尺，壩高近200公尺。其後受超強颱風樺加沙外圍環流暴雨影響，於9月23日，逾1500萬噸湖水衝破堤防溢流，捲帶大量泥沙，灌入花蓮光復市區一帶。洪流水深超過一層樓，災後污泥淤積，卻未見當局展開大規模救援，於是三萬多名民眾在一天之內，不約而同拿著一把剷子從各地湧進災區。期間雖然有部分「剷子超人」完成階段性任務後離開，但到中秋節連續假期，又再度湧入兩萬多人，且多為協助後續重建的水電專業人士。

事發後，部分專家認為這次災難其實能及早預防，只不過因為執政的是民進黨政府，堰塞湖所在地花蓮縣除了是國民黨執政外，還長期是藍營的票倉，反正這裏的人無論死活，大多不會投票給綠營，以致執政當局有意無意忽視危機。堰塞湖形成之後，中央負責處理的「農業部」林業及自然保育署與相關單位，只進行空拍勘察和評估，並未採取行動疏導湖中積水或引流，也沒有在強颱風樺加沙逼近、豪雨發生前，發出警告要求下游民眾疏散。種種行徑之目的，都在於綠營判斷一旦發生災害時，可歸咎在花蓮執政的國民黨籍縣長無所作為，影響下次地方選舉結果。

民進黨當局這種底氣，源自於本身執政權有龐大資源，一旦發生災害，便能趁機展現救民於水火的姿態，調動軍人、警察和消防投入救災。可惜事與願違，堰塞湖溢流除了沖毀連接外部的橋樑，夾雜的大量泥沙更阻塞主要道路，大型救災車輛一時間無法進入，導致災區外民眾看到的，是當局無意救災或者救災不力。

數萬名「剷子超人」湧入災區

綠營開始時並不看好三萬多「剷子超人」，還有人批評他們影響救災。但事實上，由於大型挖土機等車輛無法進入，「剷子超人」可徒步抵達並發揮愚公移山的功能。據幾位自動自發前往災區的朋友表示，當他們以剷子清理完一處區域時，大型救災車輛才姍姍來遲抵達現場，反而引起災民抱怨當局未盡力救災。

賴清德在事發兩日後前往災區視察，但表現出來的一派輕鬆，以及對災民的慰問內容言不由衷，引發諸多批評。

賴清德視察災區的態度一派輕鬆，引發批評。

所謂「災難政治學」，向來對當地選舉都能產生極大影響，綠營因而籌劃將黑鍋丟給花蓮縣政府和國民黨。與賴清德同樣出身台南的綠營立委王定宇，更在一個只有黨政高級官員和立委的群組，tag了「行政院」秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇三人，建議透過傳媒、第三方釋出澄清且「具殺傷力」的信息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

可惜群組內竟然出現「內奸」，截圖放料給傳媒，不但讓這個反擊行動無疾而終，王定宇的社交媒體帳號被民眾洗版，輿論更痛批吃人血饅頭，他最後憤而退出群組。

一場堰塞湖溢流災害，點出島內防災網絡受到政治操控的真面目，人命值不值錢，竟然和政治傾向有關。綠營引以自豪的台式民主，在天災前竟現出原形，顯得如此醜陋。