吃喝玩樂
影視娛樂
06/10/2025

黎瑞恩離婚後「鬱到病」：胰臟出現2粒腫瘤，逃避處理最終腹痛送院

Text: wong lin lin rachel

　　昔日「陽光少女」歌手黎瑞恩，入行後最為人熟知的相信是2002年與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚。當日轟動娛樂圈，可惜2014年傳出曾智明婚外情包養小三，結果離婚收場。兩人育有的一對子女，由黎瑞恩撫養。近日她接受鍾慧冰訪問罕談婚變，坦言離婚後情緒抑鬱，甚至影響身體並胰臟發現腫瘤，曾選擇逃避對病情，8年後情況嚴重才真正處理事情，當日醫生勸告最佳良藥是心境開朗。

 

　　90年代加入樂壇的黎瑞恩，因經常展露燦爛笑容，被稱讚為陽光少女。加入唱片公司後受到力捧，不過在事業如日中天之時，她選擇了愛情，於2002年與金利來集團主席曾憲梓的兒子曾智明結婚。婚後淡出娛樂圈專心做富貴少奶奶，並育有一仔一女。可惜，2014傳出男方「偷食」，搭上比黎瑞恩細廿載的少女，最終離婚收場，由她跟子女生活，現時子女們都已經長大及在外國留學，而她則間中舉行演唱會自娛。

 

 

　　黎瑞恩甚少主動提及這段破裂婚姻，近日接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問卻罕談離婚，她表示曾經投放大量感情在一段關係，結束一定會很傷心，但並沒有後悔曾選擇這條路，很快已調節心情從新投入生活，選擇開心的過好每一天。

 

 

　　黎瑞恩一直把心思放在子女身上，每天悉心照顧打理、生活十分忙碌，亦無暇照顧自己；前夫更於早年建立新的家庭，反而黎瑞恩卻享受獨身樂趣，她表示沒有刻意再婚的打算。她更自爆當年離婚後健康出現問題，曾經患抑鬱甚至影響身體，她憶述有日在超級巿場購物期間感頭暈，送院檢查發現胰臟有兩粒腫瘤。雖然是良性，但黎瑞恩選擇逃避，8年後腹痛入院被逼再次面對，之後接受治療康復，身上留下兩道疤痕。她稱：「醫生叫我保持心情開朗，係最好嘅藥。」而醫生表示，她的腫瘤是「鬱出來」。

 

 

　　黎瑞恩嫁入豪門時轟動全城，離婚時也一樣，她在農曆年大年初一攜同子女離開曾家大宅，這事曾令她最耿耿於懷並直認當時太衝動：「但只想到要離開，不可以再留下來，唔係刻意揀嗰日。」後來，黎瑞恩主動跟前老爺、奶奶道歉，兩位長輩也接受了。

 

 

　　黎瑞恩的婚姻也有不少揣測，當年結婚有傳她入門並未獲得老爺奶奶歡心，一直有傳奶奶甚不喜歡黎瑞恩，離婚後黎瑞恩曾接受訪問時表示，曾坦白問過對方是否不喜歡自己，奶奶亦直言只是不喜歡她做娛樂圈，因為帶來很多不便，經常被問兒子與新抱的事。不過，日久見人心，結婚後一起生活，她亦得到兩老愛護。

 


