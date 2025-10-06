新加坡的Everything AI全民策略 在國際舞台上開拓新的話語權

Steve Jobs生前曾在一次新產品發佈會之中，針對IBM壟斷的地位發出個質問：「George Orwell的描述會成為真嗎？」 沒有想到，短短幾年之間，同樣的問題去到我們面前，需要面臨同一個問題的，還有Google，ChatGPT，OpenAI，各國政府，民眾生活日常，以致左右國際經濟政策走向的科技巨頭。

AI對個人生產力帶來改變，直接影響企業的競爭力，也會改變一國的國力。《經濟學人》今年7月一篇《超級智慧的經濟學》報導，點出AI將導致全球資本更加集中化的現象。

在美中兩強爭霸局面大勢底定的情況下，其他國家未必只能淪為失落的一方，關鍵在於「應用」——任何先進技術的發明，都需落地應用才能產生價值。

這一點，從近兩年由史丹佛、牛津、波士頓顧問公司等機構發布的共8份各國AI實力評比中，可得出相同結論。這些指標，如AI基礎建設、人才、資本、數據、AI素養和治理能力，基本決定了一國AI應用孵化的速度與擴散能力。也就是說，真正的AI國力，實為「全民應用AI的能力」。

在這些報告中，新加坡名列前三。

論技術，新加坡並非科技大國；論人口，僅600萬，是名副其實的小國。但這樣一個國家，卻在AI的世界裡創造出巨大存在感。在別的國家還在討論要不要把AI寫進國家政策時，是否容許小孩子用AI，新加坡總理已經說，「來吧，統統AI！」。

新加坡正迅速成為全球AI領域的領導者，得益於政府的大力支持、私人投資和充滿活力的生態系統。根據 Salesforce 的一份報告，新加坡在AI就緒度方面全球排名第二，尤其在治理、應用和人才培養方面表現出色。

今年8月，在新加坡60週年國慶演說上，總理黃循財將經濟列為4大重點議題之首，而AI正是關鍵議題的主角。

《國家人工智慧戰略2.0》（NAIS 2.0）：旨在利用AI造福公眾，推動創新，並促進包容性數位未來。

AI Singapore（AISG）：在研究、創新和企業計畫下，投入數億資金用於AI研發，並為專業人士、教育工作者和學生提供培訓計畫。

人才培養：新計畫旨在培訓員工成為AI雙語人才，即同時擁有專業知識和AI應用能力。

企業應用：新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）為企業提供生成式AI工具手冊，為中小企業（SME）提供導航工具。

新加坡深知自身在軍事、資源乃至於市場規模上的局限。然而Everything AI讓它在國際舞台上開拓新的話語權。不僅讓其在區域經濟鏈中扮演技術樞紐角色，也賦予它在科技治理議題上更大的發言空間。

例如，新加坡積極推廣可信任 AI標準，試圖在國際規範中建立標竿；同時，也透過區域合作，吸引跨國科技企業以此為落腳點，進一步鞏固自己在亞太的戰略地位。

在新加坡，Everything AI已經打進日常。

- 早餐點單，用手機AI預測菜市場雞蛋價格；

- 交通路牌AI監管，衝紅燈閃過去，都被自動罰單。

- 連Dating App都接AI辨識，如果照片用濾鏡過度，AI會適時提醒「靚女，妳用這個濾鏡，感情真假還分不清」。

在AI的年代，其實每一個亞洲國家起步也差不多，一切似乎都很酷，可新加坡公民偶爾還是會想，這社會是不是終於能AI到連愛情也能自動配對、分手自動WhatsApp推通知？