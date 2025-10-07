重陽節坊間謬誤與正解︰拜山菊花不可放家中？重陽節午時水可辟邪？重九不下雨冬季將乾旱？習俗與由來溫故知新

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。十月假期特別多！今年重陽節是10月29日，大家可以趁秋高氣爽登高。雖然「重九登高」經常聽，究竟這個習俗相傳係點嚟，蔣博士同大家溫故知新！蔣博士解釋古人有習慣三月初三上巳節郊遊作春祭，而九月初九就變成秋祭，久而久之由登高變成了現時重九拜山的習俗。

重九登高令人想起盛開的秋菊，大家習慣以菊花拜山，屋企插菊花係咪唔吉利？網上有說重陽節都有午時水，究竟有何功用？古人智慧︰「今年重陽不打傘，明年地裏光杆桿」，睇重陽節當日天氣可預知冬季氣候？蔣博士同你一一拆解以上坊間謬誤，即聽蔣匡文博士詳細解說！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。