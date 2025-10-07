  • 報價
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/10/2025

重陽節坊間謬誤與正解︰拜山菊花不可放家中？重陽節午時水可辟邪？重九不下雨冬季將乾旱？習俗與由來溫故知新

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。十月假期特別多！今年重陽節是10月29日，大家可以趁秋高氣爽登高。雖然「重九登高」經常聽，究竟這個習俗相傳係點嚟，蔣博士同大家溫故知新！蔣博士解釋古人有習慣三月初三上巳節郊遊作春祭，而九月初九就變成秋祭，久而久之由登高變成了現時重九拜山的習俗。

 

　　重九登高令人想起盛開的秋菊，大家習慣以菊花拜山，屋企插菊花係咪唔吉利？網上有說重陽節都有午時水，究竟有何功用？古人智慧︰「今年重陽不打傘，明年地裏光杆桿」，睇重陽節當日天氣可預知冬季氣候？蔣博士同你一一拆解以上坊間謬誤，即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

中秋節拜月易脫單？增加姻緣運小貼士+千里姻緣一線牽故事分享，天赦日遇上中秋節可轉運？
-
十個光頭九個富？染髮顏色跟五行可改運？頭髮軟硬同性格有關？防脫髮小貼士分享
-
七月鬼門關大開！拆解禁忌與迷思︰不要穿紅色或黑色衫、噴午時水及佩帶水晶增旺氣？盂蘭勝會來源與靈異故事分享
-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#蔣匡文 玄學 #蔣匡文 風水蔣知識 #etnet #拜山 #風水 #蔣匡文 風水 #玄學 #蔣匡文 etnet #蔣匡文 #午時水 #玄學 風水 #菊花 #風水 蔣匡文 #風水蔣知識 #登高 #重陽節 #玄學 蔣匡文 #25度生活
