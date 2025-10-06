尖沙咀凱悅酒店16周年慶｜自助晚餐$1688/4位+Brunch買三送一+蛋糕優惠

  • 報價
　　香港尖沙咀凱悅酒店10月開業16周年慶，推出一系列官方網站的限時餐飲優惠，好著數！咖啡廳四人自助晚餐$1688/4位，每位只需$422起！希戈餐廳週末早午餐買三送一優惠，凱悅軒雙人周年套餐$1,688，咖啡廳迷你蛋糕買五送一，以及特別推出十六周年限量版單一麥芽威士忌，值得珍藏。

 

咖啡廳四人自助晚餐每位$422起！

 

　　Buffet迷必留意尖沙咀凱悅酒店16周年慶咖啡廳推出四人自助晚餐優惠(星期一至四)，只需港幣$1,688 (原價: 每位港幣$748)，除番開每位$422起，抵食喎！食物多元化高質，包括招牌可持續發展的波士頓活龍蝦、時令冰鎮海鮮、新鮮刺身、即席烹調的鐵板燒，以及Live station 即製美食，網上預訂客人更可享香煎鴨肝及虎蝦乙份，好吸引，還可以無限暢飲精選紅白酒。另外，網購咖啡廳四人自助晚餐可享7折優惠(星期五、星期六、公眾假期前夕及公眾假期)。

 

　　

主題自助晚餐星期一至二：德墨風味、星期三至四：亞洲風味、星期五：滋味蟹饌、星期六至日：海鮮盛宴

 

即烚新鮮波士頓龍蝦

 

推廣日期: 即日起至10月31日 (星期一至四、公眾假期及前夕除外)      

訂座:  https://shorturl.at/6Lm8F

 

希戈餐廳週末早午餐買三送一優惠

 


 

　　希戈餐廳週末早午餐買三送一，假期食好啲！你可享受以半自助餐形式，品嘗各款海鮮及美味頭盤，以及廚師精選主菜如招牌燒美國頂級牛肋骨肉及芝士芥末焗波士頓龍蝦半份等，配上精緻自家製甜品，另外無限暢飲 Moët & Chandon 香檳及紅白酒更盡慶。希戈餐廳週末早午餐買三送一網上預訂只需$3,019.2（含服務費）。

 

 

推廣日期: 即日起至10月31日(星期六至日)     

預訂: https://shorturl.at/aNoSP

 

凱悅軒雙人周年套餐

 

　　凱悅軒特別設計了十六周年雙人套餐，讓賓客細意品嚐多道矜貴經典粵菜，包括紅燒官燕、蠔皇南非鮮鮑北菇扣鵝掌以及杏汁花膠菜膽燉雞湯等，色香味美。優惠價兩位淨價僅為港幣$1,688，並奉上無限暢飲精選紅白酒。

 

凱悅軒十六周年套餐山椒汁野菌炒牛助肉

 

 

　　喜歡一盅兩件的朋友，五折樂悠卡長者優惠凱悅軒平日早鳥點心放題 (星期一至五 10:00-12:00) 網上預訂只需$194。早鳥點心放題高達買二送二 (上午10時至中午12時)，四位$1,054.4含稅、服務費（原價 $1,830），平日午市、晚市自選菜單及套餐亦有85折優惠。

 

 

推廣日期: 即日起至10月31日(星期一至日) 

訂座: https://shorturl.at/lElT4

 

咖啡廳周年蛋糕 - 咖啡香蕉拖肥蛋糕

 

　　由酒店餅廚黃志榮誠意匠心設計的周年限定咖啡香蕉拖肥蛋糕(每磅淨價港幣$298)，為慶典增添甜蜜氣氛。鬆軟的香蕉海綿蛋糕夾著香濃的咖啡朱古力忌廉、幼滑的拖肥香蕉慕絲、新鮮香蕉及榛子脆脆，口感豐富。面層綴以精緻朱古力裝飾，倍顯心思。

 

十六周年慶典咖啡香蕉拖肥蛋糕 (1磅)$298 特價$253.3

 

　　為慶祝酒店十六周年誌慶，凡購買五件迷你蛋糕，即可免費獲贈一件。五件迷你蛋糕口味為：柚子蛋白撻、開心果藍莓蛋糕、鮮果杏仁撻、鮮果拿破崙及紅莓朱古力撻 (各一件)。 客人可於網上或親臨咖啡廳選擇贈送之第六件蛋糕。

 

　　

為慶祝酒店十六周年誌慶，凡購買五件迷你蛋糕，即可免費獲贈一件。

 

官網優惠 精選蛋糕85折優惠

 

推廣日期: 即日起至2025年12月31日 (請於兩天前預訂)     

預訂: https://shorturl.at/tqV8H

 

十六周年限量版麥芽威士忌

 

　　請請吧隆重呈獻十六周年限量版單一麥芽威士忌。這款佳釀由塔斯曼尼亞優質酒廠精心釀造，採用層架式陳釀法，聞香散發杏仁鳥結糖與黑加倫子的芬芳，入口帶有焦香牛油、拖肥蘋果與核桃的香氣，尾韻帶出蜜桃的甜蜜風味，豐富而和諧。這款威士忌酒精濃度46.2%，每瓶容量700毫升，限量僅60瓶，每瓶淨價港幣$1,488。

 

  

　　為慶祝酒店踏入十六周年，請請吧隆重推出限量版自有品牌威士忌，限量僅60瓶。$1,488

 

預訂: https://shorturl.at/i0T6F

香港尖沙咀凱悅酒店

地點︰尖沙咀河內道18號, 香港特別行政區

電話： 2311 1234

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/zh-HK/honhr-hyatt-regency-hong-kong-tsim-sha-tsui 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。


