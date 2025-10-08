  • 報價
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

08/10/2025

調整後可望升

#股市 #股市動向 #政政經經 #港股 #調整
　　港股周一（6日）低開低走，截至收盤，香港恒生指數收跌0.7%，恒生科技指數跌1.1%，但貴金屬全線走強。

 

　　中國白銀集團(00815)大漲14%，紫金黃金國際(02259)漲8%，山東黃金(01787)漲5%。據東方財富Choice數據，現貨黃金持續拉升，成功突破每盎司3900美元關口；內地足金飾品也升至每克1148元人民幣。

 

　　半導體龍頭周一低開，股價有所回吐。早盤一度錄得跌幅的中芯國際(00981)午後轉漲，最高漲1.7%；華虹半導體(01347)漲幅一度擴大至6%，也創歷史新高。據《格隆滙》報道，高盛上調華虹半導體港股目標價至117元，並稱中國不斷擴大的AI生態為半導體帶來機遇。

 

　　汽車股走弱。理想汽車(02015)跌超3%。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會發文稱，2025年8月份，內地自主車企在海外部分能持續統計的地區的當地銷量初步統計達到28.6萬輛。

 

　　值得一提的是，中華燃氣(08246)暴漲，收市上漲113%，而早間漲幅曾超300%。

 

　　10月5日，中華燃氣發布公告稱，向兩名認購人配售合共3.34億股，佔擴大後股本的7.26%，每股0.075元，較10月3日收市價0.074元，溢價1.35%，認購事項所得款項淨額為2475萬元。中華燃氣稱，公司擬將所得款項淨額用作集團的一般營運資金，但留心注入資金只為2000多萬元。

 

　　招商證券研報指出，港股短期震盪加劇，但長期向上趨勢不變，建議聚焦結構主線而非指數點位，並認為AI科技和有色金屬是兩大核心主線。

 

　　中信建投發布研報稱，後續一段時間港股的優勢正在凸顯，內外部資金對於港股的關注度逐步提升，整體進入看多行情。

 

　　星展銀行對港股長期樂觀看法，雖短期存在獲利回吐壓力及地緣政治不確定性，但恒指估值在流動性帶動的全球升市中變得更具吸引力。

 

　　節前公布了第二十屆四中全會的召開時間，確定是在10月20日至23日召開，由於這次會議的級別和重要性很高，等同於又給了市場一個可以預期的利好，而現在又是公認的慢牛行情。那麼在此之前大概率是震盪上行為主了，而時間又是節後不久，從這個角度考慮，行情應該是有政策托底的，再加上從歷史數據看，國慶後A股上漲的概率高達70%，去年的節後暴跌不易重演。

 

 

 

 

 

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
#股市 #股市動向 #政政經經 #港股 #調整
