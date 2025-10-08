  • 報價
樓市亮話
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

08/10/2025

蝕本賣樓才是頂級投資者

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #樓市分析 #賣樓 #投資 #物業
  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話，現在有不少物業投資者出現財困，甚至連自住物業都變成銀主盤。按此理解，他們並不是頂級物業投資者。究竟要點樣做才算是一個頂級投資者？

 

　　點樣才是一個頂級投資者，我略懂一二，不過就做唔到。一個投資者除了買樓之外，仲要隨時隨地都準備賣樓，甚至一邊買，一邊賣，正如鉅哥所講，有買有賣，生意才可以做大。不過，賣樓要下很大決心，唔係一定要賺錢才賣，如果能夠蝕本都賣樓，才可以做一個頂級物業投資者。

 

賣樓不一定要賺錢，如果能夠蝕本都賣，才可以做一個頂級物業投資者。(Shutterstock)

 

　　假設有一個物業投資者買十個類似物業，有很大機會以高價賣走兩三個最高層最好的單位，不但可以獲得高利潤，同時亦將剩餘單位的樓價抬高，可以問銀行借多啲錢，本來是借買入價四成，隨時會變成借六七成。問題是當樓市形勢逆轉，投資者手上的剩餘單位在淘金見沙下很難賣走，估價下跌，銀行便會向投資者追差額，若還唔到，投資者手上的物業隨時會變銀主盤。

 

　　頂級投資者會反其道而行，即使蝕本都會賣走最低層最差的一兩個單位，沒有靚單位托價，就唔會借多咗錢，日後被銀行追差額的機會就少一些，而且剩下的單位比較優質，要賣走亦比較容易。況且在賣走那些最低層最差的單位之後，一定有一些現金回籠，當樓價下跌，可以頂住銀行call loan，或者有錢買另外一些優質單位。不過，講就係咁講，邊度有人會在樓市上升時蝕本賣樓？所以，很難做一個頂級物業投資者。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

