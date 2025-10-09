從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案

美國白宮於9月29日公布終結加沙近兩年戰爭的20點方案，促使巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈馬斯」(Hamas)釋放人質，並規劃加沙走廊的未來發展。以色列總理內塔尼亞胡與美國總統特朗普在白宮一同發表談話時，對這項計劃表示審慎支持。

筆者無必要在這裏細述20點計劃的內容，只須指出，其中涵蓋停火、人質交換、以軍分階段撤離到國際維穩部隊進駐，以及加沙將由臨時過渡管理架構治理，並由新成立的「和平理事會」監督，由特朗普擔任主席，其他成員包括英國前首相貝理雅(Tony Blair)。

特朗普提出終結加沙戰爭的20點方案，內塔尼亞胡表示審慎支持。(AP)

特朗普快速要為加沙和平進展邀功，原因之一可能是他極想獲得今年的諾貝爾和平獎。他宣稱促成近期七場戰爭和平落幕，包括柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧旺達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與埃塞俄比亞，以及亞美尼亞與阿塞拜彊。他已聲言，若他得不到獎，會是對美國的侮辱。今年諾貝爾和平獎將於10月10日宣布，且看他能否心想事成。

特朗普雖然急於想加沙停火，但實際問題並不是那麼容易解決。首先是以色列撤出的問題，20點方案未有列出以軍撤出的時間表或明確撤出的標準，而且到底由誰判斷甚麼時候達成全部撤出的條件？始終是未知數。

其次是，20點方案提出臨時的國際維穩部隊前往加沙，但目前未知哪些國家願意派兵參與，內容也沒提及部隊的責任及交戰規則，其定位究竟是軍隊還是警隊，抑或是觀察員都未有釐清。第三是20點方案指出，會有一個過渡治理委員會管理加沙，直到「巴勒斯坦自治政府完成改革」，不過沒列明這個巴勒斯坦自治政府如何才能符合標準。

在20點方案中，並無以軍撤出加沙的時間表。(AP)

最重要的問題是巴勒斯坦的建國。內塔尼亞胡已斬釘截鐵表明，以色列絕不容許巴勒斯坦建國，而20點方案提到，當加沙的重建取得進展且巴勒斯坦權力機構改革計劃實施後，最終可能為巴勒斯坦建國創造條件，但這只是一個「可能」，而非必然發生，未來發展畢竟是個隱憂。

估計這20點方案，哈馬斯大半不會照單全收，可能只接受部分提議。也不妨卜一卦看看這20點方案的成效。本來我想用「以色列」做上卦，「哈馬斯」做下卦，後來發覺不行，因為Hamas有兩個中譯，一為「哈馬斯」，另一為「哈瑪斯」，難以取捨。其實「以色列」應用希伯來文，「哈馬斯」則用阿拉伯文，但這兩種語言我都不懂，只好沿用英文起卦。

用「ISRAEL」起上卦，得64數，卦以八除，無餘數，是坤卦，為地；以「HAMAS」起下卦，得42數，除以8餘2，得兌卦，為澤。全卦為上地下澤的臨卦。至於變爻，64+42=106，除以6餘4，即六四爻變。

地澤臨卦

臨卦之「臨」，有「監臨」之意，很符合今次特朗普在加沙停火協議所扮演的角色。卦辭曰：「臨，元亨利貞，至於八月有凶」，不少學者都認為「八月」是指8個月，會否20點方案即使帶來好消息，8個月後（即明年6月）又會有問題？而變爻的六四爻辭曰：「至臨，無咎」，「至」為來到地面，上卦之坤為地，又為民眾，故哈馬斯若為加沙人民著想，對20點方案也不會斷然拒絕吧？