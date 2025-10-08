  • 報價
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

08/10/2025

GLOBAL Wednesday｜北水回歸前趁低買貨？Tesla推新平價版Model 3及Y 市場唔Buy？金價創新高點部署？

#股市動向 #Hot Deals #美股 #恒指 #恒生指數 #湯麗鴻 #香港股票 #分析 #光大證券 #金價 #TSLA #Tesla #特斯拉 #北水 #VLTO #富途 #EFX #甲骨文 #OCRL #麥當勞 #MCD #艾可菲 #FUTU #Veralto #00434 #LMT #博雅互動 #洛克希德馬丁 #CoreWeave #阿里巴巴 #SoFi #01347 #軒竹生物 #02575 #Rocket Lab #Shoppify #核能股 #華虹半導體 #09988 #09660 #地平線 #RKLB #CRW #SHOP #人民幣 #日圓 #CNH
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股周三（8日）半日跌287點，報26669點，北水即將回歸，把握時機趁低吸納？另外，特斯拉(US.TSLA)推出平價版Model 3及Model Y，不過未有提振股價，隔晚跌逾4%收市，反映市場唔多Buy呢一套？而國際金價亦創新高，金礦股繼續買？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RF7SY4TVVvE?si=Sl0yrRJEZnzgQ6B5

 

►把時間軸拉到01:36開始 — 節目開始

 

 ─────────────

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk