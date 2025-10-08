時裝周潮流穿搭攻略｜4大趨勢教你在辦公室穿出Runway感　

Fashion week正在如火如荼，不久之後你將會發現各大服裝連鎖店、服裝批發都會迅速將設計師的作品轉譯成平民版的商品（時尚界最公開的秘密）。各大品牌新系列中出現的元素正是在預告未來，我們即將就會在市場上看到這些細節，立即學會解讀及掌握當中元素，將時尚巧妙融入妳的日常穿搭中！

趨勢一：蕾絲 Lace

它不只是內衣或婚紗的專屬，它正以「透膚感」為職場穿搭注入柔美和層次感。

實用穿搭法：選擇局部點綴的蕾絲單品，例如領口或袖口有蕾絲邊的針織衫，或是以幾何蕾絲為主的半身裙，增加細節感但不失專業。

進階技巧：蕾絲透膚上衣作為內搭，外面套上恤衫及俐落的西裝外套，讓精緻與硬挺形成對比既優雅又有力量，完美平衡了職場的專業與女性的柔美。或可以黑色的蕾絲高腰半身裙加上Oversize毛衣，利用材質的粗獷與細膩做對比，打破傳統的甜膩感。

趨勢二：流蘇 Fringes

流蘇帶來的律動感是其他元素難以取代的，重點是「點到為止」。

實用穿搭法：選擇流蘇出現在配件上。例如絲巾兩端綴有細流蘇的款式，或有流蘇設計的樂福鞋Loafer。

進階技巧：流蘇西裝外套，挑選流蘇集中在袖口或下擺的設計。可選擇麂皮或皮革材質的流蘇短裙，搭配白恤衫及短靴搭，或配簡約靜態的直筒褲或鉛筆裙，用流蘇的輕微晃動為造型增加動態美。

趨勢三：皺褶 Drapes

皺褶是表達質感和曲線的最佳元素，它讓布料更具高級感。

實用穿搭法：尋找有側邊打褶的過膝裙，或是腰部有垂墜感設計的雪紡襯衫。自然形成的褶皺能巧妙地修飾身形，特別是腹部及臀部。

進階技巧：剪裁優良、帶有不規則垂墜感的絲質長裙，細節和設計感不需過多配件即可撐起正式的場合。此外，可選擇肩部或腰部有皺褶元素上衣讓褶飾成為焦點，搭配極簡的黑色西裝褲或寬褲。

趨勢四：高領 High Necked

高領設計在runway上強調優雅和強大的氣場，在秋冬季可以是我們保暖實穿的單品。

實用穿搭法：選擇領剪裁偏向俐落，可以完全拉鍊或釦起的外套，內搭薄款襯衫或細針織衫即可，保持上身簡潔，能完美拉長頸部線條。

進階技巧：製造層次感可以搭配V領毛衣，搭配一條寬版腰帶繫在外套外，強調腰線，營造出雕塑般的立體感，提升職場的權威氣場。