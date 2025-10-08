  • 報價
職場
裳色．惜裳
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/10/2025

時裝周潮流穿搭攻略｜4大趨勢教你在辦公室穿出Runway感　

#高領 #皺褶 #Pantry熱話 #流蘇 #蕾絲 #職場 #職場穿搭 #時裝周 #Fashion week
  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Farfetch

　　Fashion week正在如火如荼，不久之後你將會發現各大服裝連鎖店、服裝批發都會迅速將設計師的作品轉譯成平民版的商品（時尚界最公開的秘密）。各大品牌新系列中出現的元素正是在預告未來，我們即將就會在市場上看到這些細節，立即學會解讀及掌握當中元素，將時尚巧妙融入妳的日常穿搭中！

 

趨勢一：蕾絲 Lace

 

　　它不只是內衣或婚紗的專屬，它正以「透膚感」為職場穿搭注入柔美和層次感。

 

實用穿搭法：選擇局部點綴的蕾絲單品，例如領口或袖口有蕾絲邊的針織衫，或是以幾何蕾絲為主的半身裙，增加細節感但不失專業。

進階技巧：蕾絲透膚上衣作為內搭，外面套上恤衫及俐落的西裝外套，讓精緻與硬挺形成對比既優雅又有力量，完美平衡了職場的專業與女性的柔美。或可以黑色的蕾絲高腰半身裙加上Oversize毛衣，利用材質的粗獷與細膩做對比，打破傳統的甜膩感。

 

 

趨勢二：流蘇 Fringes

 

　　流蘇帶來的律動感是其他元素難以取代的，重點是「點到為止」。

 

實用穿搭法：選擇流蘇出現在配件上。例如絲巾兩端綴有細流蘇的款式，或有流蘇設計的樂福鞋Loafer。

進階技巧：流蘇西裝外套，挑選流蘇集中在袖口或下擺的設計。可選擇麂皮或皮革材質的流蘇短裙，搭配白恤衫及短靴搭，或配簡約靜態的直筒褲或鉛筆裙，用流蘇的輕微晃動為造型增加動態美。

 

 

趨勢三：皺褶 Drapes

 

　　皺褶是表達質感和曲線的最佳元素，它讓布料更具高級感。

 

實用穿搭法：尋找有側邊打褶的過膝裙，或是腰部有垂墜感設計的雪紡襯衫。自然形成的褶皺能巧妙地修飾身形，特別是腹部及臀部。

進階技巧：剪裁優良、帶有不規則垂墜感的絲質長裙，細節和設計感不需過多配件即可撐起正式的場合。此外，可選擇肩部或腰部有皺褶元素上衣讓褶飾成為焦點，搭配極簡的黑色西裝褲或寬褲。

 

 

趨勢四：高領 High Necked

 

　　高領設計在runway上強調優雅和強大的氣場，在秋冬季可以是我們保暖實穿的單品。

 

實用穿搭法：選擇領剪裁偏向俐落，可以完全拉鍊或釦起的外套，內搭薄款襯衫或細針織衫即可，保持上身簡潔，能完美拉長頸部線條。

進階技巧：製造層次感可以搭配V領毛衣，搭配一條寬版腰帶繫在外套外，強調腰線，營造出雕塑般的立體感，提升職場的權威氣場。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

