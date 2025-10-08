Netflix釣魚短訊騙案｜3宗受害人均為65歲以上退休人士！82歲婆婆損失超過$400萬

早前跟大家分享過有關YouTube Premium的釣魚短訊騙案，騙徙扮客服幫手取消訂閱呃「保證金」，年輕人都中招，更何況老友記？警方於幾日內接報至少3宗有關Netflix釣魚短訊騙案，總損失超過430萬港元，3宗受害人均為65歲以上退休人士，其中一名82歲婆婆更損失逾$400萬！

近日身邊有不少親友都收到騙徙假冒Netflix發出的SMS短訊，內容大致上都是這個格式：「您已成功續訂Netflix家庭版會員服務，月費HK$2180.00 若非您本人操作，請您聯系客服取消：3001_6134」。

基本上都是跟Youtube Premium釣魚短訊同一套路，內容舊酒新瓶，稱Netflix會員服務已續訂並收取費用，都是想大家打電話去取消。

近日一名82歲婆婆收到「續訂Netflix釣魚短訊」後大為緊張，隨即回電短訊內的電話號碼。對方自稱Netflix職員，並表示如要取消訂閱，便要轉賬保證金作取消手續之用。最後，婆婆轉賬共14次至對方的指定的銀行戶口，其後對方失聯，損失超過$400萬！

警方提醒大家，男女老幼都有機會成為騙徒目標！即使從來都無訂閱過會籍，都有可能因為騙徒製造的緊張感而信以為真，無核實便轉賬或提供銀行戶口資料予對方。記住多關心身邊的親友，尤其老人家！

如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk）用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，check下有無伏！

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）