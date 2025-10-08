有物業投資者同我講，近日俾銀行call loan call到失魂。我有多少不明白，在逆周期措施下，按揭貸款最多可以借四成，就算偷雞都唔可以借超過五成，即使樓價下跌三成甚至四成，都仍然有水位，銀行唔會call loan，就算call，都唔會call到失魂。

嗰個投資者話，按揭貸款雖然唔可以借多過四成，但可以借兩成投資貸款，兩成貸款的投資，又可以用作抵押借多一成，變成投資貸款借了三成，按揭貸款四成，總共借了七成，現在已經資不抵債，所以俾銀行call loan call到失魂。

物業投資者的投資貸款失利，惟有賣樓還債，造成樓價急跌。(Shutterstock)

佢咁講似乎有理有據，但有一點我不明白，用投資貸款所買的投資產品究竟去咗邊？如果買股票升了三成，買金升了兩成，買比特幣隨時賺成倍，就算做錯決定，賺唔到錢，最低限度都可以保本，銀行call loan，可以賣走那些產品，還番畀銀行，到最後只借四成，樓價下跌，即使銀行要top up，都唔會call到失魂。投資者無答我，我亦無再問。

後來我知道，嗰個投資者用那三成投資貸款買債券，現在除恒大外，還有不少債券發行商債務違約，導致債券價格急跌，銀行首先要收回那些投資貸款，所以call loan call得咁急。佢唔知道，所謂債券，其實是債仔寫畀債主的一張欠單，債仔唔還錢，債主其實無乜辦法，惟有賣樓還債，這是造成樓價急跌的主要原因。