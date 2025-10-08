  • 報價
08/10/2025

麥當勞限時套票優惠｜$100享4個飽餐或早餐、$128/4個雞餐、$1大可樂

#美食優惠 #Jetso #美食情報 #麥當勞
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞「麥麥慳」套票優惠回歸， $25個飽餐慳多啲食平啲！即日起，麥當勞App 用戶可於選購多款人氣套餐套票，$25起歎三款超值套餐及超值早餐優惠，而大滿足「四重滋味套餐」只需$34起，另有$1大可樂優惠！

 

 

　　早餐時段提供「著數之晨套餐」套票優惠，只需$100起就可以歎4款超值早晨套餐，包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽和炒雙蛋火腿飽。另外亦可加$5 選擇精選早晨套餐，或加$10享用珍寶套餐。

 

 

　　早上 11 時後「飽你鍾意套餐」套票優惠提供4個飽餐，最平只需$100起即可選購板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽或豬柳蛋漢堡套餐，亦可加$6升級至雙層魚柳飽及雙層芝士孖堡套餐，享受雙重滋味。

 

 

「雞會難得套餐」套票優惠則讓您以$128 歎盡4個雞餐，包括脆香雞翼（4 件）、原味麥炸雞（2 件）、蜜糖 BBQ 麥炸雞（2 件）和麥樂雞（9 件）套餐。

 

 

　　另外，「四重滋味套餐」亦再次登場，只需$136起就能歎盡4個套餐配一款指定小食，為大家帶來大滿足享受。

 

 

　　除了可選多款人氣超值套餐，包括板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽和豬柳蛋漢堡套餐外，亦可加$6可升級至雙層魚柳飽和雙層芝士孖堡套餐，或者加$7 升級至脆香雞翼（4 件）、原味麥炸雞、蜜糖BBQ 麥炸雞和麥樂雞（9 件）套餐；小食則可選麥樂雞（4 件）、蘋果批和朱古力或士多啤梨新地，一次過歎盡四重滋味!

 

　　使用以上三款 11 時後供應的套餐換購券時均可自由選擇搭配中薯條、粒粒粟米杯（中）或蘋果批，另外亦可再加$6.5升級加大套餐！

 

購買及使用方法

 

　　以上四款「麥麥慳」套票即日起登陸麥當勞 App，購買套餐時只需付$20訂金，四張套餐換購券便會於 30 分鐘內自動存入麥當勞 App 之優惠券版面，即可換購美食。套餐換購券可於 2025 年 11 月 23 日或以前使用。

 

麥當勞 App 由即日起至 10 月 10 日期間帶來「$1 大可樂」超人氣優惠。

 

#美食優惠 #Jetso #美食情報 #麥當勞
