  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

08/10/2025

引入策略股東的三種常見模式

#理財智慧 #經濟不停學 #理財 #投資 #融資 #策略股東
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　在企業發展的過程中，初期往往因要拓展業務，需要面對融資需求，而引入策略股東入股，會是其中一項較為常見的選項。從整體來看，一家上市公司出現集資，首先反映出市場對這個企業品牌、價值的認可；其次，新晉股東可以發揮其資本優勢或市場營運經驗，助力企業進一步發展；再者，企業獲得新增資金，有助資金流的進一步寬裕，並提升現有業務規模。

 

　　若投資者投資的企業，真的出現引入策略股東的情況，不妨可以從引入的交易模式或條件加以區分細析，此將有助投資者對投資企業的價值有再進一步的啟示。

 

　　通常成為新股東，一般會有以下幾種模式：第一，現金購買新/舊股份，成為即時股東；第二，購買可換股債券，成為潛在股東；第三，買賣雙方股份置換，互相成為對方股東。三種方案之中，前兩種均需付出真金白銀去認購，成本相對較高，亦反映出買家對此項投資的信心相對較大。

 

 引入策略股東的交易模式，可反映市場對企業的價值判斷。(Shutterstock)

 

　　對於第一種模式，如果買家購買新股份，反映出原有的股東仍希望持有一定比例的股份，同時企業將獲得新增資金；如果買家購買舊股份，則反映出原來的股東希望在現水平降低一定的持股份額，相對而言，信心較出售新股份稍為欠缺，同時企業總資金體量保持不變。另一方面，買家購買股份是用溢價，還是折價，亦反映出買家對這筆投資的信心有多大。

 

　　對於第二種模式，投資者需要十分留意換股價水平。對於買家而言，由於有債券條款的保底保障，因此這筆投資可以說是只賺不賠，問題只是賺多賺少。但是對於一般投資者而言，則完全不同，因為如果到換股期限時，股票價格低於換股價，買家就沒有誘因持有其股份並繼續成為股東，他會選擇收取債息離場。這對企業及股價而言，均是利淡消息。

 

　　至於第三種模式，即股份互換，則兩家企業均同時為買家及賣家，此種模式通常將兩家企業的發展、利益互相捆綁，或者互相借助對方，發揮協同效應。

 

　　因此，不同的交易模式，一方面反映出市場的信心有多大，另一方面亦會對被投資的企業產生不同的影響。投資者應根據交易協議或模式作進一步區分，才能更好理解市場對企業的價值判斷。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財智慧 #經濟不停學 #理財 #投資 #融資 #策略股東
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk