香港虛擬資產托管服務的立法提案：在保護投資者與促進創新之間尋求平衡

隨著全球數字資產市場的快速發展， 政府於2022年10月發布了《香港虛擬資產發展政策聲明》，明確了政府在數字資產領域的願景和政策方向。政策聲明中特別指出，政府致力於根據「同類活動、同類風險、同類監管」的原則，建立一個全面的虛擬資產活動監管框架。2025年6月26日，政府發布了第二份政策聲明，闡明了香港在向虛擬資產發展下一階段邁進的最新政策方向和舉措。

財經事務及庫務局(FSTB)與證券及期貨事務監察委員會(SFC)聯合提出的關於虛擬資產(VA)交易和托管服務的立法提案，引發了廣泛的關注與討論。這一提案的目的是為了保護投資者、增強市場透明度，並降低洗錢和恐怖活動融資等風險。

筆者非常欣賞這些提案的初衷，但也認為其中某些元素可能無意中阻礙香港虛擬資產生態系統的可持續增長。首先，當前提案採用的一刀切許可框架，未能充分反映虛擬資產行業的多樣性及其相關風險特徵。例如，對於那些不持有客戶資產的非托管公司，其監管要求不應與承擔更高風險的托管公司相同。統一的監管方式可能會抑制創新型企業和精品公司的發展，導致市場競爭減少。這將迫使香港投資者轉向未受監管的海外平台，面臨更大的風險，顯然與提案的目標相悖。

財庫局與證監會聯合提出關於虛擬資產交易和托管服務的立法提案，引發廣泛關注及討論。(Shutterstock)

為了解決這些問題，筆者建議遵循以下指導原則：

首先，建議實施分級許可框架。不同規模、不同風險水平的虛擬資產活動，應對應不同的許可要求。這樣的分級方法，不僅能夠確保監管的適度性，還能鼓勵更多市場參與者進入這一領域。

其次，建議採用基於風險的監管方法。監管義務應根據具體活動的風險進行調整，例如，對於不持有客戶資產的非托管虛擬資產交易商，應適用較輕的財務和運營要求，或予以豁免。這樣的靈活性，將有助減輕低風險公司的合規負擔，同時確保高風險活動仍在嚴格監管之下。

第三，增強監管的清晰性和靈活性至關重要。明確的定義、簡化的流程和適當的豁免，將有助減少市場參與者的模糊和不必要的負擔。例如，可以考慮由SFC維護一個「白名單」，用於列出與香港具有相當監管標準的跨境合作夥伴，以確保與國際反洗錢金融行動特別工作組(FATF)標準的一致性。

最後，合理的過渡安排同樣不可或缺。我們建議設立一個合理的過渡期，以便現有市場參與者能夠調整其業務模式，符合新要求，或有序退出市場。這樣的安排不僅能減少市場混亂，還能為所有利益相關者提供必要的穩定性。

筆者相信，以上建議將有助保護投資者的同時，還可促進香港虛擬資產市場的可持續發展。通過建立一個靈活、風險導向且有效的監管框架，香港能夠吸引高質量的市場參與者，提升其在全球市場的競爭力。

展望未來，筆者期待與各方繼續對話，共同推動香港虛擬資產行業的健康成長。通過合作，可以為香港的虛擬資產生態系統塑造一個更為平衡和有效的監管環境。