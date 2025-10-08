  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

08/10/2025

用AlipayHK去日本玩超方便：跨境支付0手續費+實時優惠匯率！可直接在App訂車票及call車

#二維碼支付 #AlipayHK #日本旅遊 #旅遊 #日本購物 #Super App #超級APP #玩樂旅遊熱話 #PayPay #日本
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　以前去日本玩，除了現金，較多人習慣用信用卡付款，不過因為匯率及手續費的問題，愈來愈多精打細算的香港人轉用debit card或Suica卡。上星期開始，用八達通都可以在日本找數，遊客都大讚匯率抵，但可能系統未太穩定，記者於Threads見到不少人都表示扣錯數！其實，香港人常用的AlipayHK，在日本都可以使用，免手續費之餘，都是用「實時優惠匯率」（比信用卡低），而且更可以plan行程、買車票及call車，更有多間百貨公司及商戶提供折扣優惠，非常好用！

 

　　AlipayHK已全面升級為Super App，成為覆蓋行程規劃、交通預訂與在地消費的一站式旅遊+支付旅伴助手，令遊日更輕鬆自在。不少人都怕麻煩，想簡單輕鬆旅遊，毋須在多個應用程式之間切換，只需點擊AlipayHK頂部的「旅遊專區」或「旅行+」服務，即可輕鬆提前在App內購買由不同商戶提供、當地適用的eSIM電話卡與熱門景點門票。

 

　　至於最花心思的行程安排，AlipayHK引入了人工智能（AI）旅遊助手「Alipay + Voyager」，能透過文字或語音互動，提供由出行前規劃到旅途中支援的全方位智能服務，為旅客省卻不少時間。未來還將實現即時連接海外當地服務，無縫安排叫車、餐飲推薦與觀光行程，成為旅客的隨身智能旅遊管家。

 

 

　　在交通安排方面，AlipayHK突破性地支援日本鐵路與新幹線購票服務，旅客可以直接在「旅行+」內預訂車票並選擇座位，部分路線更可免除排隊換票的麻煩，憑電子票證即可乘車，讓旅程更加順暢。海外當地Call車與租車服務也一應俱全，滿足各種外遊交通需要。

 

 

 

　　喜歡去日本掃貨的朋友，最關心就是匯率吧！AlipayHK由2024年開始已提供日本跨境支付服務，商戶覆蓋超過300萬，除包括日本龍頭流動支付商PayPay適用商戶，更加上Alipay+支援商戶，例如驚安の殿堂・唐吉訶德、BicCamera、AEON等港人熱門連鎖店，並且不用支付手續費，兼享有優惠匯率與即時港幣結算，更能同時賺A. Point與指定信用卡積分，可謂一舉多得、慳更多。而透過參與A. Point的「日韓泰支付賞」任務，完成首兩筆交易更可獲得高達100倍A. Point積分回贈，讓海外消費更加物超所值！

 

　　最方便的是，在海外使用AlipayHK支付，操作極簡易，在「付款碼」點擊「海外」即可跟在香港完全一致的掃碼體驗完成交易。所有交易明細均以中文顯示，不展示外語，更親切易明切合香港人的習慣。交易時亦會顯示實時匯率，資訊透明清晰。

 

　　在支付方式上，AlipayHK提供極具彈性的選擇，除可使用餘額支付外，更可直接綁定銀行賬戶、信用卡進行付款，可支付的金額亦更高，切合港人在日本、海外購物血拼的習慣，無須擔心隨時要增值的麻煩，令旅途中的消費規劃更加靈活自如。

 

 

　　此外，AlipayHK還為日本旅客準備了豐富的專屬優惠，只需在APP內搜尋「A+ Rewards」頁面，再選擇「日本」為目的地，即可領取多項實用優惠，包括高達18,888日圓（約港幣1,000元）的隨機立減優惠、PayPay商戶專屬5筆9折優惠（每筆最高可減200日圓，即大約港幣10元），以及涵蓋大丸、高島屋、松坂屋、PARCO、DONKI、BicCamera、EDION等熱門商戶的最高1,500日圓（約港幣80元）優惠券，最適合喜歡shopping的朋友。

 

 

AlipayHK

Facebook：https://www.facebook.com/AlipayHongKong/

 

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#二維碼支付 #AlipayHK #日本旅遊 #旅遊 #日本購物 #Super App #超級APP #玩樂旅遊熱話 #PayPay #日本
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以哈談判桌上的金權政治惹爭議

08/10/2025 17:09

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk