香港美酒佳餚巡禮2025 ︱米芝蓮+黑珍珠美食街、迪士尼美食+品酒證早鳥85折

香港美酒佳餚巡禮將於 10月23日至26日於中環海濱活動空間登場！今年每晚開放時間首次延長至午夜十二時，大家可以盡興而歸，今年活動主題︰非凡搭配 世界之最，有愛酒之人必試尊尚名酒區法國波爾多一級酒莊等頂尖佳釀，而品味館由五位星級名廚坐鎮。所謂佳餚配美酒，你不可錯過Towngas名氣美食街「13星7鑽」級美饌，以及酒店美食街自家招牌菜式，來一次最佳wine pairing。即日起，品味證及尊尚品酒證已於網上公開發售，早鳥預購有折扣優惠。

今年活動主題︰非凡搭配 世界之最，東亞銀行尊尚名酒區將以殿堂級陣容經典再現，入場人士可於名酒區內，舒適地一站式品嚐各國頂級名釀，包括國際權威酒評家 James Suckling 精心策劃的專櫃，呈獻過百款由他評出極高分之新舊世界頂級葡萄酒，以及其挑選的中國葡萄酒。另外適逢波爾多 1855 列級莊園評級誕生 170 周年，名酒區罕有地齊集波爾多五大一級酒莊（Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton）傳奇之作。

名廚薈萃品味館

深受歡迎的「品味館」以星級陣容載譽歸來，集合本地及海內外五位頂尖名廚，為食客呈獻一晚《超粵之味》十手豐盛晚宴，重新演繹中菜新境界。

「品味館」晚宴門票將於 10 月 10 日起於 Klook 平台公開發售

Towngas 名氣美食街

由煤氣公司贊助的「Towngas 名氣美食街」矚目登場，雲集榮獲米芝蓮、黑珍珠等殊榮的本地 12 間頂尖人氣食府。你可以一次過品嘗「 13 星 7 鑽」的星光熠熠陣容美饌，包括米芝蓮三星及黑珍珠二鑽法菜 L'Atelier de Joël Robuchon 、米芝蓮三星粵菜富臨飯店 、 米芝蓮二星及黑珍珠一鑽創意料理 Bo Innovation 、米芝蓮二星及黑珍珠一鑽日系北歐菜 Arbor等名廚的拿手好菜。

米芝蓮三星及黑珍珠二鑽法菜 L'Atelier de Joël Robuchon

魚子醬配龍蝦果凍及皇帝蟹蟹肉

魚子醬黑松露鹹海帶天使麵

米芝蓮三星粵菜富臨飯店（Forum Restaurant ）

富臨鮑魚

米芝蓮二星及黑珍珠一鑽創意料理 Bo Innovation

廚魔招牌菜之一，將傳統小籠包完全分子化，配上子薑醋做成的醬，一小口充滿傳統小籠包的感覺。

西班牙黑毛豬叉燒包

米芝蓮一星法菜 Cristal Room by Anne-Sophie Pic

雲南甜豆、魚子醬、玫瑰天竺葵葉，玉露茶

米芝蓮一星法菜 Ami

Ami 招牌牛肉三文治

黑珍珠一鑽粵菜 明閣 （Ming Court）

本地鹹蛋金沙蝦球

至尊蜜汁叉燒拌花膠撈蝦籽麵

黑珍珠一鑽中菜 唐述 （Chinesology）

20 年古月龍山花雕 溏心醉龍蝦

黑珍珠一鑽中菜 The Chinese Library

黑椒和牛酥

知名薄餅店 CIAK Concept

會場限定的費城芝士碎牛肉薄餅

酒店美食街

酒店美食街今年集合 11 間本地星級酒店，現場呈獻酒店自家招牌菜式，包括君悅酒店的海南雞飯、帝苑酒店的芝士蝴蝶酥等。

香港迪士尼樂園主題專區

今年場內「香港迪士尼樂園主題專區」是亮點之一，專區售賣會場限定的迪士尼人物造型美食，還可率先品嘗多款尚未在主題樂園內出現的全新聖誕主題美食。美酒方面，除了漫威主題雞尾酒、特飲，專區亦首次引入由華特迪士尼家族生產，與品牌發展及電影故事很有淵源的紅白美酒，包括前華特迪士尼影業 （The Walt Disney Studios） 總裁 RichFrank 所創立的傳奇酒莊—Frank Family Vineyards，讓賓客品嚐美國納帕谷 （Napa Valley ）的迷人風土。

環球美酒佳餚列陣

今年場內共設約 305 個攤位，七成為美酒、三成為美食。匯聚來自全球 31 個國家及地區酒品及美食，法國波爾多、英國、西班牙、中國、日本亦設有國家展館，今年場內新增美國、意大利、捷克、比利時、挪威、奧地利、墨西哥及波蘭國家展館。

香港美酒佳餚巡禮

日期︰10月23日至10月26日

時間︰10月23日晚上7時30分至午夜12時、10月24日、25日、26日中午12時至午夜12時（最後入場時間為晚上 11:30）

地點︰中環海濱活動空間

入場券︰入場每位港幣40 元（適用於年滿 12 歲或以上人士）、 3至12歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位港幣 20元，活動期間設有現場購票服務。

- 「東亞銀行尊尚名酒區」需另購入場券才可進內

- 參與賓客亦可於場地入口，以優惠價港幣 60元購買一隻標準酒杯

尊尚品酒證售價︰$598、10月2日至22日預購優惠$498

內容︰包括1張入場券（$40、16張品味券（$400）、 1隻尊尚酒杯（$200）、 「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200）總價值$840

品味證售價︰$298、10月2日至22日預購優惠$268

內容︰包括1張入場券（$40）、 8張品味券（$200）、 1隻標準酒杯（$130）總價值$370

- 現場專屬購票通道及品味券自助增值機

- 現場加購品味券可享八折優惠（品味券每張原價港幣 25 元）

