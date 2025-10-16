  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/10/2025

美女八字多金水：面相明艷照人，眼大水汪汪聰敏機靈，卻易情緒憂鬱

#玄學 #八字 #面相
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　美，是如此令人仰望，但也可以是包袱。

 

　　有位聰明的朋友，不祇赢在起跑線，還一路領跑，直路狂放，帶頭轉入「人生勝利組」，盡領風騷多年，但忽然一天，驚覺自己老了、不再閃亮了，整個人便有說不出的淒楚，這是我等平凡人所未能體會的。

 

　　這位水靈靈的美女，皮膚嫩白、輪廓秀麗。記得一個微涼的秋日，她穿了一件短袖貼身黑毛衣，令她看來雪白清爽、丰姿出眾，我和她走在銅鑼灣的鬧市中，人群迎面而來，看見她就頻頻回首注視，而我們就像摩西過紅海一般，這些人自動分成兩邊，讓我們走過，我當時有點陪公主出巡的感覺。美，就是如此令人仰望！

 

　　她又的確兌現了八字中「金水若相逢，必招美麗容。金水若相逢，其人如玉更玲瓏」的口訣，四柱中多金水，容易有以下特徵：

 

1. 清麗脫俗，或明艷照人。

2. 眼大，常泛水光，典型桃花眼。

3. 窈窕可人。

4. 聰敏機靈。

 

　　女朋友都具以上特徵，但八字多水有時也漂蕩，偶爾有點情緒。雖然丈夫愛錫、兒女聽話，但身為律師夫人的她，卻悶到「抽筋」，先生不想地全職工作，因為這樣便不能随時陪他遊埠了。相信香港人都希望可以躺著有錢駛、有埠遊，她卻常問我有沒有兼職工作，不計酬勞，我問：她沒有公關廣告經驗，可以做甚麼？她說可以做記者招待會接待員呀。但一來我不敢差遣她；二來她的「行頭」也太犀利，隨便一個手袋都幾十萬，客戶看到了分分鐘誤會我們公司「暴利」——連接待員都咁富貴，你猜老闆「食水多深！」

 

　　她不想歎、更不想老。去年病了一場，自覺樣子急劇「殘」了，她非常幽怨地易地向我訴說：

 

　　「唉！我而家走喺街上，已經少咗人望我。以前我問路，啲人爭住答，而家呢，就唔係幾騷我咧，我一定係已經變咗阿姆，死咧、死咧！」

 

　　丈夫仍然把她捧在掌心，她仍然坐擁幾層豪宅、一屋靚衫，有花不完的錢、遊不完的埠，但她就是很傷心，已經瀕臨憂鬱邊緣。

 

　　論美麗、講幸福，她肯是香港頂尖5%的人。美麗其實是罕有的，普通人的樣子也真普通，你守在地鐵站口，一百個人走過，未必有一個稱得上漂亮，但他們有些三兩成群，活潑痛快地交談，自有其快樂天地。而我這美女朋友，雖然命格高、夫緣好，財運佳，卻心情唔靚，因驚艷不再而深度悲哀。

 

　　美麗已成包袱！

 

　　人嘛，除非中途猝死，否則一定會老，我們普通人就由平凡過渡到更平凡，可以安樂自在（有選擇咩？）標緻的她不明白，徹底隱形也是一種自由、一種釋放。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #八字 #面相
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk