關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/10/2025

又一場失望的Meta發佈會｜何時才敢打造自己的創新賽道？

#營銷策略 #元宇宙 #朱克伯格 #Meta #巿場策略 #職場人語 #巿場推廣 #Meta Ray-Ban Display #AI眼鏡 #社交媒體數據庫 #新品發佈會 #地球大腦 #B2B AI模型
  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

　　繼Apple 後，Meta 9月中亦有新品發佈會，無疑又一個令人失望嘅發佈會。失望並非CEO 朱克伯格（Mark Zuckerberg ）示範Meta Ray-Ban Display 出現多次失誤，而係到2025年AI年Meta仍然被別人牽著鼻子走。由較早期VR Oculus，到下一個階段元宇宙，再到今天AI眼鏡，都只懂於別人賽道上跑，未有走出自己賽道嘅勇氣。

 

　　當年Meta 推出VR 裝置Oculus Quest時，其實Sony、HTC 等已經走咗一段路，佢哋亦喺VR 裝置上已經到咗一個樽頸位，但Meta先跳入巿場嘗試分一杯羹。後來Meta算係 「大顯身手」嘅一次，應該就係全面開發元宇宙業務。看似終於唔再係跟隨者，而係主動出擊，豪花巨額同資源全面押注元宇宙。但現實殘酷，短短3至4年已虧蝕約600億美元，2023年蝕約160億美元，2024年更蝕最高約177億美元，元宇宙業務競賽未開始就已結束。其後Meta開拓AI眼鏡巿場，同Ray-Ban合作推出AI眼鏡。雖然現時Meta喺AI眼鏡巿場份額排名第一，但AI眼鏡巿場發展有限亦非Meta自己嘅「主戰場」，難有太大突破。

 

　　事實上Meta最厲害地方從來唔係硬件，而係龐大社交媒體數據庫。作為全球最大社交媒體公司，多年來記錄億計用戶數據，當中包括社交互動、生活興趣、消費習慣、情感表達、人口分佈、地理位置等，係一個極人性化「地球大腦」，呢個獨有優勢對企業尤其適用。有別於Google等其他AI競爭對手，Meta應避開B2C AI戰場，善用該「大腦」去打造更強B2B AI模型。該模型唔應該只局限用於Facebook、Instagram等自家產品或廣告投放，而係推向其他企業。如為企業提供實時現有／潛在客戶消費趨勢，分析公司現有營銷情況再提供AI策略，更可以有較地在推出新產品／新策略前作評估，為公司大大減低風險。

 

　　Meta雖然仍有Facebook、Instagram等廣告可觀收入支持公司營運同發展，但如要再有爆發性嘅突破，就必須減少參與別人嘅競賽。再次重拾當年創業嘅原點，以創意同數據作基石，以自家核心價值打造出自己專屬賽道。

 

 

