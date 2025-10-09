  • 報價
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/10/2025

職場女王︱工作不似預期？興趣揀工行先？用結果證明你的職場實力

#職場人語 #打工仔 #OL #辦公室求生術 #職場女王
　　工作是死人是生，講到底，是人揀工不是是工揀人！工作是自己選擇的，最應該的是因應自己的興趣條件做選擇。

 

　　職場即使不是戰場，最基本都是個競技場。不管其他人點睇點做，如何評價自己的表現，講多無謂，先謹守崗位做好自己的工作才有資格講其他。

 

　　出來社會做事早已經不是幼稚園生了吧？如果還要人呵護讚賞加油打氣才能做好工作份內事的話，不如早些歸家吧！其他人對自己的能力認同不認同、態度友善不友善，都不可能成為影響自己表現的理由藉口。

 

　　至於工作不似預期，是很常見的事，因為未做過又怎知道？如果工作不如想像中理想，記住兩個選擇：一就是覺今是而昨非，勉強無幸福，回頭是岸和工作説goodbye！ 二就是立即醒覺，邊做邊學，盡快適應然後努力把工作做好。

 

　　甚麼工作都有壓力，所以選擇一份自己有興趣做的工種工作，才會吃得下頂得住排山倒海而來的困難和壓力。

 

　　職場不是交朋友的地方，即使是隊友同時亦是競爭者。最簡單如升職，當兩個只能升一個的時候，肯定一個歡喜一個失望。再講，升職個個以為是看條件，好打得那個會贏，我只能講大家經歷得太少了！肯定是EQ高的那一個贏！

 

　　看我這個人版，這些年來的經歷，一低還有一低低，歸根究柢，要負責任的絕對是自己！有勇無謀剛愎自用，幾打得又如何？幾時都不會夠EQ高知進退的人迎刃有余走得遠！更何況做得好，一樣可以成為被針對、被討厭、被不喜歡的理由，對不對？

 

　　人生苦短，時間用來做自己喜歡做的事情都不夠，哪還有空閒功夫理會任何人家點講點睇？留返啖氣專心做好自己的工作，用行動代替說話，用結果證明實力，不要浪費時間鬥氣，為自己爭氣幾時都是最實際。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk