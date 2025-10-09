  • 報價
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/10/2025

日本即將迎來第一位女首相──「鐵」娘子高市早苗：重金屬樂隊X Japan忠粉 愛車Toyota A70 Supra揸足22年！

#打工仔 #熱話 #辦公室熱話 #新聞熱話 #日本首相 #高市早苗
Text: Katty Wu

　　高市早苗當選自民黨新任黨魁，這亦意味著日本即將迎來第一位女首相。現年64歲的高市早苗，年輕時候已視英國瑪嘉烈·戴卓爾（戴卓爾夫人）為偶像，更喜歡玩車、愛重金屬搖滾音樂，絕對是名副其實的「鐵」娘子！

 

　　這位即將上任的女首相，由學生時期開始已經是位鐵騎士，最喜歡兼騎得最久的電單車是Kawasaki Z400GP！私家車方面，約30歲的時候買了一架全新的Toyota A70 Supra，足足揸了22年，非常長情。2010年「退役」後，高市早苗把愛車放在朋友的倉庫內保管，之後被奈良豐田汽車公司收購（高市早苗是奈良人），奈良豐田請來10位職人，花了多個月把這部中古的Toyota A70 Supra維修及翻新，並由2022年10月底開始，放在奈良豐田自動車博物館「まほろばミュージアム」（Mahoroba Museum）展出。據悉，高市早苗當選自民黨新任黨魁後，入場參觀的遊客比之前多了幾倍！

 


年輕的高市早苗及愛車Kawasaki Z400GP。

 


高市早苗因為太喜歡電單車，據稱擁有全套《疾風傳說》（バリバリ伝説）漫畫。

 


維修及翻新後的Toyota A70 Supra。（圖片來源：Daily Shincho）

 


還原了當年出廠的紅色真皮內裝！（圖片來源：Daily Shincho）

 


高市早苗當年出席了前愛車Toyota A70 Supra的翻新工程完成的慶祝儀式，更親自開車帶奈良豐田社長菊池攻去「兜風」！（圖片來源：Auto Messe Web）

 


高市早苗非常興奮，揸了足足22年的愛車可以「復活」！知情者指出，她已經有超過10年沒有揸車！（圖片來源：Auto Messe Web）

 


這部Toyota A70 Supra現於奈良豐田自動車博物館「まほろばミュージアム」（Mahoroba Museum）展出。（圖片來源：Auto Messe Web）

 

　　除了喜歡車，高市早苗亦喜歡夾band，她是負責打鼓的，據說她由中學開始一直打到當選議員初期。最令人估不到的是，高市早苗最喜歡重金屬搖滾音樂，偶像是日本著名樂隊X Japan，她更在2016年1月1日亮相富士電視台的新春節目《超豪華!! 歌うま正月SP十八番で勝負!!新春!オールスター対抗歌合戦》，並大展歌喉，唱出自己最喜歡的X Japan名曲《Rusty Nail》！

 


高市早苗年輕時曾是band女一名。（圖片來源：Daily Shincho）

 


2016年於富士電視台新春節目唱X Japan名曲《Rusty Nail》。（圖片來源：YouTube截圖）

 


節目另一嘉賓送上X Japan團長Yoshiki的親筆簽名，高市早苗非常開心，展露少女的笑容。（圖片來源：YouTube截圖）

