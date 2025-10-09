  • 報價
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

09/10/2025

恒生私有化 | FOCUS | 「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算

#恒生銀行 #私有化 #商業地產 #不良貸款 #財富管理 #協同效應 #股東價值 #滙控 #艾橋智 #壞帳
　　陷入多事之秋的恒生(00011)，周四（9日）突因「滙控(00005)提私有化」發威，股價半日飆26%，幾乎全數追平大股東offer的三成溢價。但每股155元作價，相比215元的歷史紀錄，乃至1972年上市首日186元高位，仍如時代的一聲嘆息，惟滙控注定不會做蝕本買賣。


CRE貸款風險，百年穩健失色

 

　　曾幾何時，以「福利好、假期多、飯碗穩」著稱的恒生銀行，春末夏初開啟多部門裁員，令職場清流的招牌不再。與此同時，上半年不良貸款率持續攀升至6.69%，CRE信貸減值按年增85%至250億元，「具風險貸款」高達660億元，亦令「百年老店（成立於1933年）」的穩健濾鏡失色。

 

恒生私有化 | FOCUS | 「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算

恒生上半年不良貸款率持續攀升至6.69%，見證香港地產「黃金時代」一去不復返。

 

　　從此角度看，與其如早前市場傳聞將CRE貸款「10億美元」斬件式出售，不如由「阿媽」親自操刀、關門處理。畢竟相比恒生專注本地業務，並恐持續受累香港商業地產調整，滙控在亞洲其他地區貸款質素的穩健表現，都有助抵消香港CRE的困境。

 

財富管理業務料強大協同效應

 

　　眼見恒生壞帳升、盈利跌，滙控的私有化建議卻頗慷慨，行政總裁艾橋智就形容，出價甚至高於「分析師的恒生目標價」。以滙控對恒生估值2900億元計，遠高於後者1701億元（截至6月底）的淨資產。按恒生最新市值2815億元計，私有化料涉資1041.6億元（對應約37%股份）。

 

　　滙控強調，本次交易與壞帳問題「無關」，而是非常明確的增長型投資，「比回購更能為股東創造價值」。到底何解？

 

恒生私有化 | FOCUS | 「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算

上半年計，恒生財富管理服務費收入勁增43%。

 

　　私有化一旦成功，意味未來可將恒生全部盈利歸於囊中，提升滙控每股普通股盈利；更大的玄機直指財富管理業務的強大協同效應。上半年計，恒生財富管理服務費收入勁增43%，新開立的優越理財Family+戶口數按年增51%，優越理財內地客戶數亦按年增20%。

 

「溢價三成」仍遠低歷史高位

 

　　換言之，目前深陷CRE泥潭的恒生，固然是香港地產「黃金時代」一去不復返的犧牲品，但香港躋身「亞洲最大跨境財富管理中心」的新風口下，未來的潛在價值勢未完全釋放。更何況即使「溢價30%」，亦遠低於2018年的215元歷史高位，乃至1972年上市首日的186元高位。

 

恒生私有化 | FOCUS | 「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算

滙控行政總裁艾橋智形容，出價甚至高於「分析師的恒生目標價」。

 

　　正如港產投資大師林森池所言，大股東私有化上市公司的原因，最重要當屬「股價未真實反映資產價值」。回想昔日大股東為首的財團以72億元私有化大藍籌利豐後，2021年轉手以281億元出售利豐物流，未來恒生的財富管理業務，會否是另一隻會生「金蛋」的鵝？

 

撰文：金子安

