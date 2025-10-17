  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

17/10/2025

要「再平衡」你的派息基金

#理財智慧 #理財 #基金債券攻略 #派息基金 #股票基金 #債券基金 #股債混合基金 #可換股債券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，我建議大家以40/30/30的比例去建構一個派息基金的組合，當中一隻是純股票的派息基金，一隻是股債混合的派息基金，另一隻是純債券的派息基金。

 

　　股票基金的好處是當投資市場暢旺時，價格有機會顯著上升，為你的組合爭取回報。但繼續之前，我必須提一點，整體來說，由於派息基金已經把大部分現金派發出來（愈高息的基金，意味派出來的股息和債息愈高），基金經理手上可以用來再投資的金額減少了，在價格上就不容易再有突出表現。

 

　　從投資者角度看，如果想做到「財息兼收」，最好就是等到股票市場低迷時才入市，但正如我所說，不少買派息基金的，都是策劃退休，並以派息基金的收入作為其中一項退休收入，因此，不是所有投資者都會等待時機。

 

　　如是的話，我們就要用投資策略去彌補這方面的缺失了。以近期的市況為例，我甚至會建議只買兩成的股票基金，即是以40/40/20的比例去建構派息基金組合。

 

以積極態度管理派息基金，而又選擇正確，就能做到「財息兼收」。(Shutterstock)

 

　　再說純債券的派息基金。首先，我絕對不贊成大家買高息債基金，因為所謂的高息債基金，其實就是投資於非投資級別的公司債，所以才能賺到較高的債息（一般來說，息率由7厘至9厘不等）。現實告訴我，市場上絕大部分高息債基金都不是太好的，歷史愈長，價格愈差，因為不少都受到債券違約拖累。

 

　　因此，我建議大家選一些以國債為主的債券基金，這類基金的息率只有4厘至6厘，不算高，但其實已經不錯了，最重要是價格相對穩定。

 

　　至於股債混合的基金，就是基金本身除了股票之外，還持有債券。一般來說，這類基金的目標就是希望有穩定收入之餘，在基金價格上也有回報。

 

　　但正如我在本欄早期的推介，我頗喜歡的兩隻股債混合基金，其實除了股債之外，還有可換股債券，那就是安聯的收益及增長基金，以及富蘭克林的入息基金。可換股債券是進可攻退可守的投資工具，如果基金經理夠眼光，和一些上市公司識於微時，買入她們的可換股債券，是風險與回報的最佳平衡呢！

 

　　安聯收益及增長基金早年買入不少Tesla的可換股債券，這些投資令該基金賺了不少，但當然，基金經理能否持續找到優質股，進而買入其可換股債券，就真的要看他們的功力了。

 

　　而富蘭克林的入息基金，同樣是股、債和可換股債券的混合體，只不過，它的比例與安聯有點不同，安聯是很平均的三分之一，即是三者各佔33%左右，但富蘭克林的入息基金，股票部分大約只佔兩成多一點，而且，絕大部分股票都是傳統股，而非科技股。

 

　　其債券比例大約佔五成，可換股債券同樣佔兩成多一點，整體上是比安聯的基金保守。不過，現實上，以近年的表現去評價，明顯是富蘭克林基金的價格更穩定，而兩者的息率都吸引，大約有8厘。因此，我個人是傾向富蘭克林的入息基金。

 

　　如果大家選擇在現在入市，最好就如我剛才所說，以40/40/20的比例建構組合，如果市況持續向好，股市不是大跌，就繼續收息；萬一股市突然大跌，股票基金的價格下跌一成半以上時，大家就可以考慮減持部分債券基金和股債混合基金，回復至40/30/30的比例。

 

　　當日後股票市場復甦，股票基金從低位回升了一大截，又可以再做一次「再平衡(Re-balancing)」了。我認為，如果以一個積極的態度管理你的派息基金，又能選對了基金，就真正可以做到「財息兼收」了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【助眠救星】加拿大銷售No.1 | 維柏健[快睡寶]限時2件75折。即上 healthsmart.com.hk (優惠期至23/10/2025)► 了解詳情

我要回應
更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#理財智慧 #理財 #基金債券攻略 #派息基金 #股票基金 #債券基金 #股債混合基金 #可換股債券
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk