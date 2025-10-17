要「再平衡」你的派息基金

上日提到，我建議大家以40/30/30的比例去建構一個派息基金的組合，當中一隻是純股票的派息基金，一隻是股債混合的派息基金，另一隻是純債券的派息基金。

股票基金的好處是當投資市場暢旺時，價格有機會顯著上升，為你的組合爭取回報。但繼續之前，我必須提一點，整體來說，由於派息基金已經把大部分現金派發出來（愈高息的基金，意味派出來的股息和債息愈高），基金經理手上可以用來再投資的金額減少了，在價格上就不容易再有突出表現。

從投資者角度看，如果想做到「財息兼收」，最好就是等到股票市場低迷時才入市，但正如我所說，不少買派息基金的，都是策劃退休，並以派息基金的收入作為其中一項退休收入，因此，不是所有投資者都會等待時機。

如是的話，我們就要用投資策略去彌補這方面的缺失了。以近期的市況為例，我甚至會建議只買兩成的股票基金，即是以40/40/20的比例去建構派息基金組合。

以積極態度管理派息基金，而又選擇正確，就能做到「財息兼收」。(Shutterstock)

再說純債券的派息基金。首先，我絕對不贊成大家買高息債基金，因為所謂的高息債基金，其實就是投資於非投資級別的公司債，所以才能賺到較高的債息（一般來說，息率由7厘至9厘不等）。現實告訴我，市場上絕大部分高息債基金都不是太好的，歷史愈長，價格愈差，因為不少都受到債券違約拖累。

因此，我建議大家選一些以國債為主的債券基金，這類基金的息率只有4厘至6厘，不算高，但其實已經不錯了，最重要是價格相對穩定。

至於股債混合的基金，就是基金本身除了股票之外，還持有債券。一般來說，這類基金的目標就是希望有穩定收入之餘，在基金價格上也有回報。

但正如我在本欄早期的推介，我頗喜歡的兩隻股債混合基金，其實除了股債之外，還有可換股債券，那就是安聯的收益及增長基金，以及富蘭克林的入息基金。可換股債券是進可攻退可守的投資工具，如果基金經理夠眼光，和一些上市公司識於微時，買入她們的可換股債券，是風險與回報的最佳平衡呢！

安聯收益及增長基金早年買入不少Tesla的可換股債券，這些投資令該基金賺了不少，但當然，基金經理能否持續找到優質股，進而買入其可換股債券，就真的要看他們的功力了。

而富蘭克林的入息基金，同樣是股、債和可換股債券的混合體，只不過，它的比例與安聯有點不同，安聯是很平均的三分之一，即是三者各佔33%左右，但富蘭克林的入息基金，股票部分大約只佔兩成多一點，而且，絕大部分股票都是傳統股，而非科技股。

其債券比例大約佔五成，可換股債券同樣佔兩成多一點，整體上是比安聯的基金保守。不過，現實上，以近年的表現去評價，明顯是富蘭克林基金的價格更穩定，而兩者的息率都吸引，大約有8厘。因此，我個人是傾向富蘭克林的入息基金。

如果大家選擇在現在入市，最好就如我剛才所說，以40/40/20的比例建構組合，如果市況持續向好，股市不是大跌，就繼續收息；萬一股市突然大跌，股票基金的價格下跌一成半以上時，大家就可以考慮減持部分債券基金和股債混合基金，回復至40/30/30的比例。

當日後股票市場復甦，股票基金從低位回升了一大截，又可以再做一次「再平衡(Re-balancing)」了。我認為，如果以一個積極的態度管理你的派息基金，又能選對了基金，就真正可以做到「財息兼收」了。