10/10/2025

利物浦三連敗，球迷心傷；排陣換人保守，史諾失威

#西甲 #利物浦 #巴塞 #足球
  主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　西甲巴塞上星期意外慘敗，為西維爾先入波的，是阿歷斯山齊士，實在讓人意想不到；但他入波之後的慶祝動作，就讓人明白他對足球的熱情有多高。

 

　　已經36歲的山齊士，今季在西甲出場3場，貢獻1個入球，以及助攻1次，實在難能可貴。

 

另一邊為巴塞入波的，又是華舒福。如果說他在曼聯表現差，倒不如說當時的領隊沒辦法激發他的爭勝心，在巴塞這種高質素的氛圍內，球員很難不受感染，爭取好表現。

 

　　今屆上陣140分鐘，雖然未獲正選，但每次上陣表現活躍。而且表現仍具創造力，助攻能力不減。

 

　　山齊士並非唯一仍活躍的老將。

 

　　包括今季轉投拿坡里的迪布尼，出場8次，包括6場意甲和2場歐聯已經貢獻3個入球和2個助攻，證明寶刀未老。

 

　　又例如今季簽約AC米蘭、40歲的摩迪，出場4次，同樣已經貢獻1個入球和1個助攻。

 

拿坡里和AC米蘭在聯賽相遇，迪布尼和摩迪惺惺相識，兩大天才中場以往鬥法的畫面並不多見，後者或臨近退役，這種高手過招的機會越來越少。

 

　　而且今季上陣多數擔任防中控制節奏，甚至已經成功更衣室的中流砥柱，為球隊穩定軍心。

 

　　還有不少老將，例如季初從德甲利華古遜重返英超，加盟新特蘭的格列沙卡，踢足9場英超賽事，而且全部正選登場，傳球成功率超過85%，更創造了7次關鍵機會；34歲的根度簡在加盟加拉塔沙雷之後，上陣4場，雖然未有入波或者助攻，但為中場穩定節奏，提供有力支援。

 

　　老將的價值，並非數據可見，臨場經驗絕對是無價之寶。這就是為何阿仙奴之前只靠年輕球員打不出成績，車路士現在有斷層，同樣踢起上來非常飄忽的真正理由。

 

車路士上星期贏波，與其說是戰術取勝，倒不如說是有點運氣。一班年輕球員上場後基本上靠活力衝散利物浦防線，但沒有戰術可言，一場半場靠運氣可以，但長途聯賽，車路士還是不值得看好。

 

　　本來上星期預測利物浦面對表現飄忽的車路士，有望反彈，殊不知利記連敗未止；防線問題未解決，今季利物浦要爭冠都有不小挑戰。

 

　　按照統計，利物浦在最近3個落敗的賽事中，入球數由之前贏波的每場平均1.86降至1.0。

 

　　射門轉化率由16.67%降至9.38%，顯示把握力不足。

 

　　其中，問題最嚴重的是防守漏洞，3場比賽失6球，平均每場2球，遠高於之前的1.29球。

 

阿諾離隊後，利物浦右路攻守都出現大問題。蘇保斯禮客串右閘可以，但明顯不合適長期擔任這位置；費林邦加盟後經常受傷，又未融入，加上本身攻強守弱，沙拿又鮮有協防，利物浦的右路成為大缺口。

 

　　除了防守乏力，進攻上，包括韋斯和伊薩克等新援尚未完全適應利物浦的進攻節奏。球員間默契不足，導致進攻組織混亂，令利物浦未能反彈。

 

　　到底史諾能否帶領球隊轉型？豪花4億買人，如果只是沿用舊有踢法，那何必花錢買人？

 

　　接下來利物浦硬戰連場，包括下週對曼聯、之後在杯賽再遇水晶宮，以及下月初在歐聯面對皇馬，和在主場迎戰曼城。

 

　　如果史諾未能趁這個國際賽期，好好思考一下如何改善球隊踢法，利物浦的飄忽表現，恐怕仍會持續。

 

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

