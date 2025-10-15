銀債需求大，宜加碼加年期

最新一批銀色債券（第10批，下稱銀債）上周五（10日）正式發行，令我有點意外的是，今次無論是認購人數，以至認購金額，都打破歷來紀錄。某程度來說，近期股市向好，加上今次的保證息率，由去年的4厘，稍稍降至3.85厘，吸引力應該是稍遜的。

再者，我也以為，以每年發行額550億元計（最近3年都加碼至550億元），供需應該大致平衡了，因為過去兩年，尤其是其中一年的保證息率高達5厘，認購金額都只不過700億元左右。

還有一點就是，過去4年的認購金額都維持在600多億元至700億元左右，需求是頗穩定的。但原來，我真的低估了香港銀髮族的實力呢！

回顧一下今次的認購結果，今次的認購人數達到37.2萬人，比去年增加兩成四；而認購金額更比去年大增四成至982億元。最後，在僧多粥少的情況下，絕大部分人都只能夠分到16手，即16萬元左右，只有小量可以分到17手，即17萬元。這個數字又回復至2020年和2021年時的偏低水平（請參看附表）。

今次銀債的認購人數達37.2萬人，比去年增加兩成四。（網上圖片）

我在本欄已經一再呼籲，政府應該增加銀債的發行額，讓有需要的投資者（退休人士）能夠多分配一些。但除此之外，也應該考慮發行3年期以上的銀債，我認為，5年期是頗適合的。

上次我在本欄推算過，即使政府每年都發行銀債，作為退休人士每年也認購，而發行額不再加碼，每年只能分到20萬元至25萬元，就等於手上長期只有60萬元至75萬元的債券，作為退休後的定息投資工具（我鼓吹的三合一退休方案中的第三部分），金額實在是不足的。

我認為，平均來說，退休人士手上資產大約為600萬元，三分之一就是200萬元。今時今日在香港，要找一些穩健、入場門檻又不高，而息率尚算吸引的定息投資工具，實在不容易呢！

本來，政府願意發行銀債，確實是一項德政（政府也可以集資，又可以藉此發展債券市場，其實是一舉多得的），只可惜，以目前的每年發行額來說，仍然未能滿足市場的真正需求。

另一邊廂，3年期的銀債，某程度只能夠作為定期存款的替代，因為3年後，投資者又要冒一次「再投資風險(Reinvestment Risk)」，到時的利率水平會怎樣，是沒有人可以預測到的。

但如果有5年期的銀債選擇，這就真的可以作為退休收息的工具，因為至少投資者可以鎖定未來5年的利息收入。我認為，只要息率和現時3年期銀債般吸引，絕對可以吸引長綫投資者，即退休人士去認購。

經過今次第10批銀債的認購之後，政府是時候檢討銀債未來的發行方向了。香港已經步入退休潮，對優質的定息收入工具是有很大需求的。為了造福各位銀髮族，確實應該考慮增加銀債的發行額，以及延長債券的年期了。

最近6批銀債保證息率和認購結果 發行年份 2020 2021** 2022** 2023 2024 2025 保證利率 3.5厘 3.5厘 4厘 5厘 4厘 3.85厘 有效申請宗數 13.52萬 25.68萬 28.96萬 32.3萬 30萬 37.2萬 有效認購金額 432億元 678.6億元 624.6億元 717億元 699億元 982億元 發行額 100億元# 240億元## 350億元### 500億元^ 500億元^ 500億元^ 超額認購 4.32倍 1.83倍 0.79倍 0.4倍 0.4倍 0.97倍 最多獲配手數* 14手 14手 21手 23手 24手 17手 *每手1萬元 **60歲或以上可認購 #最終發行額150億元 ##最終發行額300億元 ###最終發行額450億元 ^最終發行額550億元

