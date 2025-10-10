西九寵物俱樂部新登場｜毛孩草地＋跑道＋寵物單車租借服務

秋日涼風吹送，絕對是與心愛寵物戶外出行良機！最近，西九寵物俱樂部正式開幕，毛孩可於全面翻新的西九寵物俱樂部草地自由奔跑，挑戰不同障礙物玩樂。除此之外，主人更可租借寵物專用單車，同寵物一齊沿著海濱乘風而行踩單車。

西九寵物俱樂部鄰近西九文化區西閘入口。

毛孩可於草地盡情放電

寵物一同照哈哈鏡

草地區設有多種障礙物，讓活潑好動的毛孩盡情奔跑、跳躍和探索。

俱樂部以野餐為設計靈感，現場裝置好適合打卡！

跑道區讓你與毛孩漫步打卡，是悠閒散步的最佳地點！

秋天來了，各位主子帶同毛孩和心愛寵物來盡情放電。

西九寵物俱樂部

開放時間︰每日上午6時至晚上11時

位置︰鄰近西九文化區西閘入口（西區海底隧道收費廣場側）

西九限定寵物單車

一場來到西九同毛孩放電，除了草地瘋狂奔跑外，仲可以同寵物一齊踩單車！西九引入日本知名單車品牌tokyobike，更於西九特別提供限定寵物單車款式，秋日涼風吹拂下沿著海濱乘風而行特別爽。現場除了設有基本的成人、中童、小童復古單車款式及幼兒平衡車外，更有不同款式的寵物專用單車，包括輕便的尾籃型及加強型三輪車，當中指定款式為西九限定，照顧不同體型毛孩的需要。

單車租借服務

營業時間：周一至周五下午1時至晚上8時、周六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時

地點：西九tokyobike單車租借站（近西九文化區西閘）

https://www.westk.hk/tc/visit/facilities/bicycle-rental-service