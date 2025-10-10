11月電影必睇清單｜《國寶》破150億日圓票房問鼎奧斯卡、港產動畫《世外》勇闖金馬獎

每年年尾，總有幾部大製作或話題電影壓軸登場，踏入11月更是精采得讓人選擇困難症發作。日本電影《國寶》憑著吉澤亮、橫濱流星的精湛演出，票房已突破150億日圓，更代表日本角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。香港動畫《世外》打入國際舞台，勇奪金馬獎三項提名，為港產動畫帶來新氣象。迪士尼動畫《優獸大都會2》（ZOOTOPIA 2）讓影迷等足9年終於回歸，朱迪與阿力這對黃金拍檔將展開全新冒險，還有《魔法壞女巫：第二章》（Wicked Part Two）期待壞女巫的自我救贖與歌聲。這四部電影各自走出不同風格與格局，也為下半年票房戰局開了個好頭。

1. 《國寶》 （Kokuho） （11月13日上映）

日本電影《國寶》自6月在當地上映以來勢如破竹，截至9月已累積超過150億日圓票房，躍升為日本真人電影歷代第二位，僅次於2003年《跳躍大搜查線2》的173.5億日圓。這部由韓裔導演李相日執導的作品，改編自吉田修一的巨著，並代表日本角逐2026年奧斯卡最佳國際影片。

故事跨越半世紀，講述黑道之子喜久雄（吉澤亮飾）因父親遇害，被歌舞伎名門花井半二郎（渡邊謙飾）收養，踏入傳統歌舞伎世界。他與花井家繼承人俊介（橫濱流星飾）從並肩成長到競爭對手，兩人複雜的情感糾葛貫穿全片。電影最動人之處在於探討「女形」（男扮女裝的歌舞伎演員）的身份掙扎，喜久雄雖然天賦異稟，卻因沒有世襲血統而備受煎熬。

片長三小時卻毫無冷場，日本不少影評人大讚敘事節奏掌握得宜，舞台場面與人物情緒相互穿插，令觀眾在光影交錯中感受到濃厚張力與情感共鳴。

2. 《世外》（Another World）（11月1日上映）

香港動畫電影近年來鮮有在國際影展上取得突破，而《世外》的出現，無疑為本土動畫界打了一支強心針。這部由點五製作出品、吳啟忠執導的長片，繼入選被譽為「動畫界奧斯卡」的安錫國際動畫影展「午夜特別場」單元後，更在今年的金馬獎上獲得三項提名，包括最佳動畫長片、最佳造型設計及最佳原創電影歌曲。這是繼2003年《麥兜故事》後，香港動畫再次在國際舞台上獲得如此高度的認可。

電影由點五製作出品、吳啟忠執導、楊寶文監製兼編劇的111分鐘動畫長片，動員過百人團隊歷時七年製作而成，《世外》以一個架空、奇異的世界為背景，講述一個在壓抑城市中生活的主角，意外闖入這個由奇特生物組成的「世外」。故事表面充滿想像力與黑色幽默，骨子裏卻是對現代都市人處境和集體焦慮的深刻反思。

至於配音陣容星光熠熠，金馬影后鍾雪瑩聲演小鬼、蔡曉童配小妹、張繼聰與謝安琪夫婦分別聲演黑天與天女。大家會對「香港製造」的動畫另眼相看。

3. 《優獸大都會2》（Zootopia 2） （11月27日上映）

等足9年，迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》終於回歸大銀幕！2016年首集席捲全球，狂收10.3億美元票房，勇奪奧斯卡及金球獎最佳動畫，其魅力和地位毋庸置疑。電影由首集導演謝利布殊（Jared Bush）領軍，除了主角朱迪與阿力外，當中角色如慢三拍樹懶阿閃、黑幫教父北極尖鼠等都將原班人馬回歸，還有國際天后Shakira配音的嘉西BB也將以全新造型與歌曲載歌載舞。

今集故事將聚焦在主角朱迪（正義兔仔女警）與阿力（狐狸古惑仔）的拍檔關係上。兩人雖然成功偵破優獸市史上最大案件，但關係卻面臨「拍檔危機處理」，被短尾矮袋鼠治療師搞笑地剖析朱迪的「過度主導」與阿力的「情感疏離」。正當他們努力修補關係時，由《奇異女俠玩救宇宙》金像得主關繼威聲演的神秘大奸角蛇Gary De’Snake出現，將優獸市推向危機邊緣。朱迪和阿力被迫再度聯手，化身臥底，深入優獸市的全新地帶，揭發一場驚天大陰謀。這次升級的視覺效果和更豐富的爬蟲類、半水棲動物新角色，勢必將這個奇幻大都會玩得更大、更盡。

4. 《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good） （11月20日上映）

改編自同名百老匯經典音樂劇的電影系列續集《魔法壞女巫：第二章》，劇情緊接在第一集的結尾之後，故事將進入更為黑暗和高潮迭起的階段。上集講述了Elphaba（「西方壞女巫」）和Glinda（「北方好女巫」）這對亦敵亦友的閨密，如何從相識、交心到因為理念不同而漸行漸遠。而在第二章中，Elphaba被貼上「壞女巫」的標籤，為了拯救被囚禁的飛天猴，她決定與Glinda暫時聯手，一同對抗統治奧茲國的大巫師。這集除了延續上集的華麗歌舞場景和動聽配樂外，兩位女主角的關係將會受到更大的考驗。這場關於友誼、偏見與自我發掘的魔幻旅程，將會是繼《優獸大都會 2》之後，另一部值得大家鎖定歐美電影。

11月1日上映

《世外》（Another World）

11月6日上映

《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator: Badlands）

11月7日上映

《逃亡遊戲》（The Running Man）

11月8日上映

《出精特工隊》（Spermageddon）

11月13日上映

《國寶》 （Kokuho）

11月20日上映

《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）

11月27日上映

《優獸大都會2》（Zootopia 2）