關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

10/10/2025

稀土 | FOCUS | 中國亮稀土「核選項」，精準打美七寸

#稀土 #特朗普 #關稅 #磁鐵 #出口管制 #電動車 #核反應堆 #量子計算 #MP材料 #外國直接產品規則 #APEC峰會 #鋰電池
　　特朗普8月「不給磁鐵（稀土永磁體），就加徵200%關稅」的對華警告言猶在耳，中國周四（9日）就稀土出口管制措施祭出重大升級，不單新增五種中重稀土，更包括稀土技術、稀土設備、稀土原輔料，同時「附贈」超硬材料、鋰電池和人造石墨負極材料。

 

「稀」在產能，拆招「另起爐灶」

 

　　峰會未至，大招先亮。中國商務部、海關總署最新公告，將4月對鏑、釓、鑥、釤、鈧、鋱、釔七種中重稀土的出口管制，擴大到鈥、鉺、銩、銪、鐿另外五種中重稀土。鏑、釤等是製造電動車、戰鬥機等高性能永磁體的關鍵，而鈥、鐿等則攸關核反應堆和量子計算。換言之，今次名單擴容，「卡脖子」目標從成熟產業升級至尖端領域。

 

　　鑒於稀土不「稀」，中國儲量僅佔全球三分之一，真正「稀」的是產能，中國實際控制高達90%，商務部、海關總署另兩項公告，分別對稀土生產加工設備、稀土原輔料，以及稀土開採、冶煉分離、磁材製造等技術實施出口管制。

 

稀土 | FOCUS | 中國亮稀土「核選項」，精準打美七寸

美國最大稀土企業MP Materials獲五角大樓大舉投資

 

　　此無疑是拆招特朗普心心念念的「另起爐灶」大計。就在7月，五角大樓承諾向美國最大稀土企業MP Materials投資數十億美元，支持其在2028年建成第二座美國本土稀土永磁工廠（總產能料達一萬噸），同時擬支持稀土儲量第二的巴西進行開採加工。

 

效仿FDPR，出口否決權全面堵漏

 

　　商務部公告最引人注目的，當屬效仿華府的「外國直接產品規則(FDPR)」，首次明確境外企業向中國以外的國家出口稀土相關物項前，必須獲得中國許可，包括原產於中國或使用中國技術生產的稀土，以及「含有、整合或混有」原產於中國的稀土所製造的稀土產品。

 

稀土 | FOCUS | 中國亮稀土「核選項」，精準打美七寸

中國稀土儲量僅佔全球三分之一，但卻實際控制高達90%產能。（美聯社）

 

　　此意味著，外國製造的永磁鐵若含有中國產的釤，半導體若含有中國產的鏑，激光雷達若含有中國產的鈧，且價值佔比達0.1%或以上，理論上北京都對此有出口否決權。

 

　　除了稀土，商務部還將超硬材料（如金剛石）、鋰電池、人造石墨負極材料納入出口管制，牽涉的行業包括半導體、無人機、儲能等戰略領域。

 

「製造業槓桿」叫陣「美元槓桿」

 

　　眼下而言，中國將新增五種中重稀土、超硬材料、鋰電池、人造石墨負極材料等出口管制的實施日期定於11月8日，而FDPR式的出口許可證的實施日期則為12月1日，或暗示相關「核選項」是為月底韓國APEC上演的元首會晤造勢。

 

稀土 | FOCUS | 中國亮稀土「核選項」，精準打美七寸

商務部還將超硬材料（如金剛石）、鋰電池、人造石墨負極材料納入出口管制。（美聯社）

 

　　儘管階段策略如此，但如同「九三閱兵」式的展示實力，中國對內突破核心新技術，對外左右關鍵供應鏈，長遠而言，就是要以「製造業槓桿」叫陣「美元槓桿」，在中長期對峙纏鬥中，隨時精準打擊美國的七寸。

 

撰文：金子安

