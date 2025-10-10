1周部署｜姚浩然：滙控私有化恒生，長遠對業務有幫助，惟短期留意...

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

港股近期走勢偏軟，近期支撐大市升勢的兩大類股份：科技股及國際金融股走勢亦開始轉弱。近期市場焦點關注滙控(00005)私有化恒生(00011)相關消息，長遠對業務有幫助，惟留意一大因素或令滙控股價短期受壓。姚浩然預料，恒期短期或於此水平作整固，板塊輪動預料會持續，可以留意兩大類型股份。

影片網址：https://youtu.be/aGcU5F8_erw?si=YkPK8lqfDp7gDdZz

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8