AI版TikTok來了！Sora 2讓每個人都能做電影主角！這是創作自由極致，還是版權災難起點？

你可曾想像，只要輸入一段文字指示，即可「召喚」自己或朋友進入電影場景，或者跟動漫人物一起成為影片主角？這正是OpenAI最新力作Sora 2所帶來的震撼體驗。它不但可讓用戶將自己容貎與動漫角色置入不同情境的AI影片中，還可以像TikTok般把作品分享給朋友觀賞，提供前所未見的創作自由，但同時卻引爆極大的侵權爭議。Sora 2的誕生到底是影視創作自由的大解放，還是另一場版權大戰的導火線？

Read More

告別實地拍攝？OpenAI Sora一鍵生成20秒高清影片，生成式AI如何重塑影視產業遊戲規則？

OpenAI惹上官非！Getty Images、程式開發者控告AI公司侵權，引發「合理使用」爭議

ChatGPT吃霸王餐？紐約時報狀告OpenAI、微軟侵權！「合理使用」原則勢成法律爭議焦點

Sora 2生成短片遵循物理法則

2024年2月，OpenAI發表第一代AI生成影片工具 Sora，讓用戶輸入文字提示詞，即可產製出看似真實感十足的短片，但有時人物動作可能會出現不合理的現象，譬如籃球員投籃失手，但籃球卻會莫名其妙地進入籃框。來到第二代Sora 2，則能夠精確遵循真實世界的物理法則，在運動場景中真實呈現重力、慣性等物理現象，同樣是投籃失手，籃球會撞上籃板後反彈，不再出現異常情況。

初代Sora只能輸出無聲短片，用戶事後要自行加入配音或配樂。Sora 2在產製短片時，能能同步生成對白與音效，讓影片具有聲音，而且它能處理唇形同步與環境聲音，使聲畫更協調，有助於大幅減省後製配音的工序，對資源有限的影片創作者來說，確是一大喜訊。因此OpenAI宣稱，Sora 2是「邁向GPT-3.5時刻的一步」，意味會像當年ChatGPT 3.5般全球爆紅，掀起新一波生成式AI熱潮。

在Sora 2生成的短片中，一名男子在滑浪板上跳起，做出後空翻動作，結果失手跌落板上，令到水花四濺。這些被激起向四方飛射的水花，形態與移動軌跡完全依循物理規律。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

客串功能帶你進入AI影片世界

但OpenAI的野心不止於此，伴隨Sora 2推出的全新Sora App，提供類似TikTok的社交媒體服務。用戶透過其「客串」（Cameo）功能，可以把自己或朋友帶進AI影片，成為片中主角。大家只需在Sora App錄製一段短片，讓AI模型驗證身份，並記錄你的容貌和聲音；然後Sora 2會利用這段短片建構閣下的立體臉部結構、動作特徵、以及聲音特性；當生成影片時，便能將真人影像無縫置入不同場景中。

這些真人影像會儲存為Cameo檔案，可以授權他人使用；若有朋友想要使用，必須獲得你的授權，系統不會自動開放權限。如此一來，大家就可以將自己或朋友「傳送」到古羅馬鬥獸場或月球表面，在影片世界中經歷各種冒險旅程。Sora開發團隊將這項功能稱為：「繼文字、表情包、語音訊息之後的新世代溝通方式」。

奧特曼利用Sora 2生成一段自己站在月球上的短片。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

Sora App介面跟TikTok近似

Sora App介面設計跟TikTok頗為相似，採用垂直畫面與滑動瀏覽，只不過內裏顯示的不再是用戶自行拍攝的寫實影片，而是AI生成的虛擬短片；片長暫時限制在10秒以內，容易分享給朋友觀看，所以外界稱之為「AI版TikTok」。

事實上，各大社交平台已陸續引入AI生成短片功能。TikTok在2025年5月釋出「AI Alive」功能，用戶只要選擇一張靜態照片，並輸入文字描述，即可製作附帶音效的動畫短片。Meta於2025年下半年，在Instagram Reels與Facebook Stories上推出「Create with AI」，並發布短片製作工具「Vibes」，強調用戶只需輸入文字描述，就可在Meta平台上生成影片。Sora App的出現，不僅展現OpenAI跨足社交平台領域的決心，更將AI短片平台的技術競賽推向白熱化。

Sora App暫時只開放給美國、加拿大的iPhone用戶使用，其他國家稍後會在App Store陸續上架，但OpenAI未有公布何時推出Android版本。（圖片來源：Apple App Store）

OpenAI或面臨大量版權訴訟

不過，OpenAI這極具野心的一著，卻引發嚴峻的版權爭議。OpenAI 採用具爭議性的「選擇退出」（Opt-out）機制：除非版權持有人主動提出排除申請，否則其作品就可能被納入影片生成系統中。這使得創作者必須主動、無間斷地監控平台，以免作品遭受未經授權的重製與使用。

荷里活影視界批評這等同於「強制授權」，將風險與責任全數轉嫁給創作者。同時，OpenAI不允許一次性全面退出，而是要求版權持有人必須逐一提出證據或個別申訴；每當有用戶要求Sora 2重製知名動漫或電影角色，侵權影像只有在版權方投訴後才被移除。美國電影協會執行長查爾斯·里夫金（Charles Rivkin）狠批，防止侵權應是OpenAI的責任，而不應由協會會員承擔，並強調現行美國版權法明文保護內容創作者利益。

史丹福大學法學院教授馬克·萊姆利（Mark Lemley）指出，影視作品角色基本上受版權保護，第三方在未經許可的情況下，不得使用受版權保護的角色；用戶利用Sora 2製作的影視或動漫角色短片，已構成明顯侵權，OpenAI可能會讓自己面臨大量版權訴訟。

有網民透過Sora 2生成一段超級撒亞人悟空決戰一拳超人的短片。（圖片來源：X.com@IHayato帳戶）

棄Opt-out轉用Opt-in機制

面對洶湧的批評聲浪，OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）承諾將推出「角色授權」新機制，使版權方可對角色的生成方式施加更精細的控制，並將原先的「選擇退出」模式改為「同意加入」（Opt-in），也就是說，未來在Sora 2上只有獲得授權的角色才被允許用於生成影片。但他未有進一步說明相關細節，例如版權持有人是否能設定有限授權、具體的申請與核准流程為何、以及在複雜的版權鏈條中該如何落實與執行相關權利。

有法律專家指出，現行版權法多數制定於平面作品或表演作品時代，難以完整涵蓋AI生成內容的流程與責任邊界，未來必須針對數碼內容生產方式與AI平台的責任，制定根本性的制度改革。

另一方面，不少科技公司呼籲政府、監管機構與產業組織共同推動AI內容治理規範，具體技術措施包括：權限標記、數碼浮水印、可追蹤的版權標識機制等，希望在防範惡意或非預期侵權的同時，維持創新空間。