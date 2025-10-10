  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
騙局大拆解
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

10/10/2025

騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #WhatsApp #網上騙案 #釣魚騙案 #騙徒 #騙案 ##理財 #騎劫WhatsApp帳戶 #防騙視伏App #防騙視伏器
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　WhatsApp絕對是香港人最常用的通訊應用程式，無論是跟家人朋友聊天，還是與同事、上司、客戶聯絡，很多時候都會依賴WhatsApp。警方於過去兩星期內，共接獲超過60宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失金額逾1,000萬港元，大家用WhatsApp時要特別小心！

 

　　近日有騙徒騎劫了受害人商業夥伴的WhatsApp帳戶，並冒充對方要求受害人支付上月貨款，更指示將款項轉到一個「新的」個人銀行戶口。由於過往該商業夥伴也曾使用不同戶口收款，受害人不疑有詐，按指示轉賬。其後致電夥伴確認時，才驚覺對方的帳戶早已被盜用，事件導致受害人公司損失逾100萬港元！

 

　　不想成為下一個「WhatsApp帳戶騎劫」騙案的受害者，請緊記：

 

　　● 不要隨意相信聲稱來自官方的短訊

　　● 不要盡信搜尋器的置頂結果，建議將常用網頁加入書籤

　　● 不要隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼

　　● 避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號

　　● 定期登出「已連結裝置」

　　● 啟用雙重認證功能

　　● 收到任何人透過WhatsApp提出轉賬過數要求，應先致電對方本人核實

　　● 匯款前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險 

 

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

【你點睇？】滙控擬私有化恒生，你認為此舉對滙豐股價有何影響？► 立即投票

我要回應
更多騙局大拆解文章

你可能感興趣

#理財智慧 #騙局大拆解 #理財 #WhatsApp #網上騙案 #釣魚騙案 #騙徒 #騙案 ##理財 #騎劫WhatsApp帳戶 #防騙視伏App #防騙視伏器
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk