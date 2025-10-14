  • 報價
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

14/10/2025

猴擒、肉酸、核突、「舌累」地

#諾貝爾和平獎 #理財智慧 #快樂退休 #理財 #特朗普
  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　廣東話形容詞，極多非常到肉，一矢中的，抵死又貼切。

 

「無糖食」就「舌累」地這種小童行為，如今竟出現在美國總統身上，世界奇觀！

 

　　本來，不少呢類用詞已在傳媒中半消失。但當見到特朗普近幾個月口水流流，明刀明槍表明恨得和平獎恨到發燒，打晒開口牌，已經不知含蓄尊嚴為何物時，哈，就咁，今日標題四個形容詞，突然在小弟腦海中彈出。

 

　　以前，不時聽見長輩呻——唉，世界變囉！如今我已無乜感覺，因世界唔變至奇。

 

　　不過，變，多數有個軌跡，且在常理意料之中，甚少白變黑，美變醜咁極端。

 

　　美國總統，二戰以來，一直是全球最高權力領袖。既然身處最高位，自自然然全世界人日日夜夜望住佢，對佢有要求，有期望。要求佢領頭令全世界更美好更和平更安全，樹立領袖風範，正所謂做「大佬」，恰可地照顧弱勢國家，有事就出面擺平。

 

美國自小布殊開始，總統質素嚴重下滑

 

　　以前的美國總統，好好醜醜總做到這樣的基本要求。不過，自從小布殊開始，美國總統修養開始明刀明槍變質。尤其九一一事件後，更率先破壞聯合國規章與共識，不停捏造事實，例如以洗衣粉充當「大殺傷力武器」（鮑維爾在聯合國解釋出兵），在未得聯合國安全理事會通過，就肆意濫炸伊拉克，造成百萬人死傷。

 

　　小布殊狂言更是驚人，完全不再講道理，揚言：「You are with me or with the terrorists ！」

 

　　吓，乜唔贊成你，就變「恐怖分子」？

 

美國最大瘀事，為鮑維爾拿著「洗衣粉」當大殺傷力武器，胡亂出兵濫殺無辜

 

　　美國總統不再講尊重、講道理、講得體、講教養、講和平、講公義⋯⋯，就是在那時明刀明槍開始。

 

美國「模範總統」見到特朗普之流也被選為總統，在天堂也無眼睇

 

　　發展到今天的特朗普，上任後的行為，作風及言談，更是市井市儈霸道不堪。

 

　　有敷淺者話，老友，佢乃民選總統，美國人選出來㗎，人哋喜歡搵個罪犯、淫棍及蠱惑佬做總統，關你哋乜事？

 

　　錯！正正關全世界事！因佢有權力搗亂全球秩序，尤其破壞環保協議，令地球暖化加劇。實行的單邊主義及去全球化，更擴大國與國之間的隔膜堡壘，不再同坐一條船共建世界，為人類謀最大福祉。

 

　　一個咁嘅人想攞諾貝爾和平獎？俾佢嘅委員會委員，全部要捉去驗腦！

 

　　正正因狂特恨攞和平獎恨到流晒口水，佢嘅擦鞋內閣立即全面配合游說，做法無所不用其極，這就令我腦內彈出——猴擒、肉酸、核突及「舌累」地四個不堪的形容詞。形容的，正是當今全球最高權力的美國總統！

 

白宮發言人Leavitt外型本甚佳，但一開口為擦特朗普鞋而攻擊諾貝爾和平獎評審會，即變潑婦駡街，不堪入目（AP）

 

　　小弟行走江湖數十年，見盡不少沽名釣譽之輩，用盡一切方法希望獲頒勳章、院士、博士，又或獲選乜乜物物傑出人物。做的，皆只會有規有矩在「水底」做，邊可能核突到話：「若唔俾我就鬧衰你！」咁地痞的呢？

 

　　幸而和平獎委員會仍有Guts及公正性，唔俾就唔俾。結果，黐曬線，狂特真係幾醜都做得出，竟命白宮發言人鬧衰個委員會：「將政治凌駕於和平！」

 

　　其實，特朗普食檸檬，全球不知幾多人心涼，面係人哋俾，架係自己丟。 

 

 

