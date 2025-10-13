金價站上四千，美股道指單日跌878點，兩者有何關係？先談金價，明天（14日）談美股。

2019年7月4日筆者有文：「金，有幾金？」，文章提出，以前講金，可見每盎斯8000美元，人只笑我癡：如今金價四千，又是否見頂了，筆者仍認為，金價四千，只在半山腰？

為甚麼在2019年前已講金價可見八千？

2023年11月27日，筆者有文：「荷蘭央行談金」（圖一），解釋了這個金價八千的可能性。

美元濫發，不少人謂要買金，各國央行近年也積極買入金，中國尤是。但又有人謂十年黃金變爛銅，咁買不買金好？

2023年有家Het Financieele Dagblad的Anna Dijkman訪問了荷蘭央行的金融市場主管Aerdt Houben，問了Houben荷蘭央行對持金，返還金本位的看法。要留意，央行持金，返還金本位，雖然不一定是極端的國家機密，但Houben可以完全不接受訪問，但之所以接受了訪問，應不是想博出位、口痕，而是有所意指。究竟是，荷蘭央行這位Houben是只反映荷蘭央行的意見，還是歐洲一些國家或歐央行想借他之口，講給某些人聽（應不是講俾香港人聽啩），大家自行判斷。總之，筆者相信，財金官員是不會無的放矢的。

未引述Houben意見前，先交代一下歐洲央行及全球央行持金量的變化。3張圖可作說明：

圖二是全球官方的持金量變化；

圖三是歐洲央行持金量變化。

此兩圖的共通點是環球及歐洲央行的持金量，在1970年前後增加持金量，持到1980年前後便見減持，一直減持至2008年左右，環球央行的持金量又見回升。

美元濫發，央行持金

此中可以是歸因於美國於1971年取消美元與金掛勾後（即打破金本位後），各央行的即時反應是怕美元濫發，便改持金。但80年代美國大加息至30年長債息見15厘，3月期票據息見21厘後，一眾央行就開始減持黃金。金價由80年代的每盎斯800美元下跌至每盎斯僅200多美元，金價跌去逾七成，遂有「十年黃金變爛銅」之說。

歐洲央行於80年代起的沽金，又是否全沽清？個別歐國家的央行確不持金，例如挪威有大量石油儲藏，於是寧可拿錢去投資於股、債，再加上石油藏量便不懼其貨幣無「靠山」了。

筆者指的貨幣「靠山」，是一旦他們不信你的貨幣，你拿甚麼來穩定你家貨幣的幣值？

美國於1971年取消與黃金掛勾後，美元上有一行小字，由

．持票者可以32美元兌換一盎斯黃金

改成



．In God We Trust

筆者譯過來，你信上帝就信美元。媽呀！我是回教徒，我信阿拉！唔信你個God。我是佛教徒，信如來，不信你個God。我是印度教徒，信濕婆，也不信你個God。點呢？

其實美元所講的God，是美國的GDP，即是美國貨。在70年代，美國是全球的製造業大國，不少民生物用，由香口膠、可口可樂、唱片、電影、汽車、飛機都有得輸出，持美元確可買到不少美國貨。但今時全球的製造業大國是中國，持人仔可去淘寶淘萬七樣民生物用，但華為持美元是買不到美國芯片喎，咁，持美元何用？最大的用途是投資，買美股買美債？真講笑，美債所派的息，也是印出來的，由印出來的美債，派印出來的美債息。這跟印陰司紙過程是一樣的，因為愈印愈多，美元便無價了，不是至高無上之價，而是沒有價值之價。

這亦是自2008年，美國QE後，一眾歐洲央行應怕美元印過多，又或怕美國的金融海嘯會跨過大西洋，衝倒歐洲經濟便又再回儲黃金。問題來了，要回儲多少金？

荷蘭今時有612噸金，約值350億歐元，並存放多地。荷蘭藏30%、紐約聯儲局藏約30%、加拿大藏20%、倫敦藏18%，合乎分散放置原則。

但這612噸，值350億歐元的金夠不夠荷蘭政府要求應付金融危機？條數係咁計，要用Houben原話：

We have about 4% of our GDP in our gold reserves. And that's comparable to France Germany and Italy.

I think to be very honest there is no optimum so you can't determine objectively what is the optimal level of gold reserves. Just like with insurance because you don't know when and to what extent a fire is going to occur and so on. Of course it also has to do with the shocks of the future with all kinds of uncertain factors. I think it's just that we as Dutch people want to be a little bit careful. We think it's good to have a certain basis of solvency at the central bank invested in gold.

You could think that. I think it's more than enough because if everything collapses then the value of those gold reserves shoots up, it skyrockets. Secondly you don't have to fully cover it. That's what experience shows full coverage is only necessary in a country where there are no other mechanisms to support confidence in the central bank.

原來歐洲諸央行是有默契，黃金只佔該國GDP的4%，原因是一旦有危機，金價會急升，升至乜水平，無人知，總之危機愈大，金價愈升，所持之金就愈可幫度危機。所以我們對央行持金，不要以為他們是持愈多金愈好，圖四是歐洲諸國持金量、沽金量與其GDP對比。

在80年代後期，筆者也有炒金，就聽前輩說過瑞士連1930年代所鑄的金也沽出來，所以當時金價就跌足十多年。

歐洲央行所沽的金去了哪兒，是東方諸國接貨去了。印度在一次環球黃金拍賣中，一手接了400噸金，而荷蘭央行沽出的金則主要由中國買去了。俄羅斯被美國制裁，便沽美債而轉買金。當然中國大媽的藏金量也不可小覷。

作為個人的投資者，要不要買些金？Houben認為要，他鼓勵投資者該藏些金，因為金是：

The beauty of gold is that it's stable in value it retains its value. That's one of the reasons why central banks hold gold. Gold has intrinsic value unlike a dollar or any other currency let alone Bitcoin. Gold has value on its own. It's a fungible product. It's a liquid product you can buy and sell it almost anywhere in the world. So it's really an outstanding commodity to base an exchange rate system [gold standard] on.

央行買金，不是要來投資，而是要來做儲備，是要棄美元而轉以金作儲備。投資者買金，會在高位套利，但央行買金是一揸不放，直到政策有變才會不持金。但在美元一直在印時，央行又怎會停止買金呢？所以金價上每盎斯8000美元，只是時間題而已！

本人石鏡泉並無任何FaceBook或任何投資群組，請勿受冒充者所騙。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）