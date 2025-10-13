定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘

中美貿易緊張局勢再度急劇升溫，拖累環球市場震盪，定存成避險首選。部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多資金，恒生上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.1厘，分別至2.5厘及2.4厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App以新資金辦理。

（資料圖片）

華僑推新優惠3個月定存高達3.2厘

華僑銀行推出港元定存優惠，「全新宏富理財定期推廣」，適用於全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享2.8厘，另外再存入新資金100萬元至500萬元3個月可得全新資金獎賞高達2466元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3厘；如再存入500萬元以上3個月可得全新資金獎賞高達4932元（相等額外0.4厘年利率）即總年利率高達3.2厘。

富融銀行推「金秋開戶定期優惠」，新客戶開戶以新資金5萬元至100萬元做3個月定期額外加息0.2厘年利率，另開立20萬元至50萬元3個月有現金回贈300元或開立50萬元或以上3個月有現金回贈800元。

創興推銀債退款定期優惠

創興推出「銀債退款定期優惠」，特選客戶（經銀行短訊發出邀請）認購銀債後之退款透過分行以5萬元至50萬元以下做定期可享雲利率3個月額外+0.1厘特優年利率。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組