七公主結誼60周年｜電影資料館重溫陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、馮寶寶等15部經典，長者半價$20！

七公主是本地女團的始祖？！蕭芳芳、馮寶寶、馮素波、陳寶珠、沈芝華、薛家燕及王愛明這七位當年炙手可熱，不僅在銀幕上合作無間，戲外的姐妹情誼更是細水長流，不經意間已攜手走過六十載。康樂及文化事務署香港電影資料館的「影畫早晨」節目將以「青春印記──七公主結誼六十周年」為題，重溫她們義結金蘭60年來在銀幕上的合作和情誼，部分放映更設映後談。

七公主依長幼次序分別為：大公主馮素波、二公主沈芝華、三公主陳寶珠、四公主蕭芳芳、五公主薛家燕、六公主王愛明，以及馮素波的親妹妹、七公主馮寶寶，她們皆自童星出道，於一九六五年義結金蘭。影畫早晨：青春印記──七公主結誼六十周年將於11月至明年2月，選映由有「七公主」之稱的七位影星所演出的15部電影，組成「結誼紀念」、「經典代表」、「青春戀曲」和「暗影芳蹤」四個單元放映。

「七公主」（左起）蕭芳芳、馮寶寶、馮素波、陳寶珠、沈芝華、薛家燕及王愛明合照。

「結誼紀念」單元選映的《七公主（上集）》（1967）（2K數碼版）和《七公主（大結局）》（1967）（2K數碼版）講述邪派蜈蚣幫為號令天下而盜取武林神物，由上述七位女星飾演的俠義之士攜手與惡勢力周旋，還天下太平。兩部電影是唯一齊集七公主擔綱演出的作品，資料館特別將影片重新數碼化作首次放映，讓影迷重溫七位影星在銀幕上難得一見的同框演出，各位 fans不可錯過！

《七公主（大結局）》（1967）（2K數碼版）劇照

「經典代表」精選七部電影分別是她們演藝歷程上跨越轉捩點、綻放光芒的經典作品，包括馮素波的首演作品《細路祥》（1950），她年僅六歲便飾演主角細路祥的妹妹阿珠，純真靈動，可愛亮眼。擅演古裝片的陳寶珠在《玉女含冤》（1966）（2K數碼版）首任時裝片女主角，演繹一段冤屈與真相交織的故事，塑造出細膩自然的現代女性形象；在《樊梨花》（1968）中，與陳寶珠同樣師承京劇名伶粉菊花的沈芝華反串山賊薛應龍，俊俏討喜。

《玉女含冤》（1966）（2K數碼版）劇照

17歲的薛家燕在《兔女郎》（1967）初次擔任女主角，飾演天真又叛逆的少女，載歌載舞，青春四射，而《兔女郎》同場加映《薛家燕南遊特輯》（1967）。

《樊梨花》（1968）劇照

蕭芳芳首部時裝片《少女心》（1966）分別飾演記者、富家小姐和越南舞后。她自小便學習跳舞，舞后一角讓她盡展才華，自此奠定玉女地位；王愛明在《後門》（1960）飾演備受父親和繼母冷落的女孩，演出楚楚動人，她年僅九歲便憑此電影勇奪第七屆亞洲影展最佳女配角獎；馮寶寶在《小寶寶七戲烏龍王》（1960）（2K數碼版）飾演機靈頑皮的鄉下小孩，連番戲弄梁醒波飾演的囂張鄰居烏龍王，將烏龍王弄至哭笑不得，甘拜下風。

蕭芳芳於《少女心》（1966）劇照

六十年代後期，七公主中其中幾位玉女形象尤其鮮明，均在「青春戀曲」單元的四部電影中展現少女情懷。陳寶珠在《姑娘十八一朵花》（1966）中是一位溫柔賢慧的少女，不但成功感化薛家燕飾演的野蠻小姐，更與呂奇飾演的少爺共譜戀曲。由青年作家依達名著改編的《冬戀》（1968）是由蕭芳芳與謝賢主演的戀愛悲歌。蕭芳芳的演繹層次豐富，飾演她妹妹的王愛明亦情真意切，令人動容。

《彩色青春》（1966）（數碼修復版）是由陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕和王愛明合演的歌舞電影，曾三度上映，均大收旺場。

薛家燕在《迷人的愛情》（1970）飾演歌劇團成員，再次展現歌舞才華，為得心上人青睞使盡渾身解數。

「暗影芳蹤」單元的兩部電影以硬橋硬馬的功夫，展現現代俠女形象的堅毅果敢。陳寶珠在《黑殺星》（又名《黑煞星》）（1967）（2K數碼版）一人分飾兄妹兩角，為救舅父脫離險境，分別混入酒吧和夜總會。二人智勇雙全，終與眾人合力殲滅匪幫。蕭芳芳與沈芝華在《藍鷹》（1968）飾演一對原本敵我分明的女俠，她們本以為不共戴天，但原來案中有案，最終連成一氣，與惡勢力周旋。

《黑殺星》（又名《黑煞星》）（1967）（2K數碼版）劇照

《藍鷹》劇照

日期︰2025年11月7、14、21、28、30日、12月5、7、12、19、2026年1月2、9、16、 23、30、 2月6、13、 27日

地點︰西灣河鯉景道50號香港電影資料館電影院

票價：$40（全日制學生、六十歲或以上高齡人士、殘疾人士及一名同行照料者及綜合社會保障援助人士半價）

城市售票網 www.urbtix.hk發售

電話購票︰3166 1288

查詢詳情 www.filmarchive.gov.hk/tc/web/hkfa/2025/seven-princesses/pe-event-2025-seven-princesses.html