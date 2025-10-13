  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

13/10/2025

香港快運限時優惠：來回$116起直航沖繩、布吉、三亞、亞庇（沙巴）

#日本 #玩樂旅遊熱話 #著數優惠 #旅遊世界 #HK Express #香港快運 #平機票 #布吉 #沖繩 #三亞 #沙巴 #亞庇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　雖然，天文台表示下星期開始香港會轉涼，但想同陽光玩遊戲的話，可以飛去其他地方繼續曬個夠！香港快運推出快閃優惠，來回沖繩、布吉、三亞或亞庇（沙巴），只需$116起！預訂日期至10月14日（23:45），快快把握機會，繼續享受陽光與海灘！

 

　　留意，這次的優惠是「輕便飛」，即是只包括一件隨身物品，我幫大家check過，飛沖繩、布吉、三亞及亞庇（沙巴）來回連稅，最平分別只是$861、$960、$903及$888，如果想升級至包括一年隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」的話，就要每程另加$30起，來回沖繩的話，只是$921，好抵玩！

 

 

預訂日期：即時至2025年10月14日（23:45）

旅遊日期：

沖繩、布吉、三亞：2025年10月20日至2026年3月21日

亞庇（沙巴）：2025年11月27日至2026年3月21日

 

香港快運

網址：https://www.hkexpress.com/zh-HK

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#日本 #玩樂旅遊熱話 #著數優惠 #旅遊世界 #HK Express #香港快運 #平機票 #布吉 #沖繩 #三亞 #沙巴 #亞庇
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk