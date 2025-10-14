  • 報價
14/10/2025

UNIQLO美麗華廣場新店優惠︱送蛋撻奶茶＋$1換購手提袋＋UNIQLO COFFEE＋智能自提櫃

Text: Eunice Chow Photo: UNIQLO

　　UNIQLO美麗華廣場店全面擴大升級，10月17日（五）以全新面貌重啟「香港一號店」，店舖橫跨三層，成為九龍區最大門店。新店於地下特設UNIQLO COFFEE，同時引入日本以外首批引入「智能自提櫃」升級「門店自提」服務，凡於APP內下單，最快即日內可取！開幕首日凡入店任何消費即送經典港式蛋撻與奶茶乙份及$1換購限定手提袋，新品系列亦於10月17日登場。

 

 

　　UNIQLO美麗華廣場店全面擴大升級，10 月 17 日以全新面貌重啟「香港一號店」，店舖橫跨三層，成為九龍區最大門店。1/F樓層為WOMEN．KIDS．BABY．智能自提櫃，G/F樓層    WOMEN．MEN．UNIQLO COFFEE，而B1/F樓層則為UT．UTme!．RE.UNIQLO STUDIO．MEN。

 

 

G/F UNIQLO COFFEE

 

　　UNIQLO美麗華廣場店於地下特設UNIQLO COFFEE，大家一走入正門即可聞到陣陣咖啡香，購物之外多個休閒體驗。咖啡店落地玻璃窗的設計，採光度十足，木系裝潢予人自然舒適感，店內選用版畫藝術家 David Schmitt作品作為視覺裝飾，同時售印有LifeWear Magazine封面的馬克杯（售價 $88）。

 

 

1/F 門店自取智能自提櫃

 

　　有時網購完貨品，未必可於店舖營業時間門店自取，那麼UNIQLO網絡旗艦店×升級美麗華廣場店全新升級「門店自提」服務就可以幫到你。新店特設日本以外首批引入「智能自提櫃」，凡於APP內下單，最快即日內可取。「從倉庫發貨的門店自提」之即日配送服務只適用於每日下午 1 時前之香港訂單，最快即日晚上7時後可到店取貨。於年初一、盤點期間及在超出我們控制範圍的因素而出現延誤的日子所下之訂單除外。

 

　　

採用最新自助取貨系統，為網購顧客提供更快捷﹑更方便的取貨體驗。

 

 

B1/F    UT．UTme!

 

　　你可於UT．UTme!體驗區打造你專屬個性T恤，場內提供近百款圖案，創作個人化服飾，成人T恤$149起，小童T恤$99起，手提袋$199起（不包括POP MART UNIQLO HONG KONG 20TH ANNIVERSARY EXCLUSIVE UTime！印花圖案）

 

 

B1/F RE.UNIQLO STUDIO

 

　　如果你有任何UNIQLO衣物破損，或透過客製化的刺繡圖案改造的UNIQLO衣物，可以帶到RE.UNIQLO STUDIO 進行升級改造或小修小補。修補服務$20-$100，改造服務$50。除此之外，你可以將不需要的舊衣物投入收集箱，捐陽社區內有需要人士，和回收共衣物轉化成原料再造。

 

 

兩大開幕著數優惠

 

　　10月17日開幕首日，凡入店任何消費即送經典港式蛋撻與奶茶乙份，每日限量800份，先到先得，送完即止。10月18日及19日凡入店任何消費即送經典港式蛋撻每日限量600份，先到先得，送完即止。留意，UNIQLO Coffee 內的消費、購物袋收費及改褲費用不包括在內，優惠另須受有關條款及細則約束。

 

 

　　慶祝 UNIQLO 香港 20 周年特別企劃10月17日至23日凡消費滿$388 ，即可以$1 換購20 周年限定手提袋乙個。每日數量有限，先到先得，換完即止。款式隨機派發，不設挑選。每店提供之禮品數量、顏色或有不同，唯只限換領店舖之現有庫存，恕不設調貨及退換服務。UNIQLO Coffee 內的消費、購物袋收費及改褲費用不包括在內。

 

保頓冰室 × 美麗華廣場店升級開幕期間限定主題佈置（地址：尖沙咀亞士厘道 20A 號地舖）

 

$1 換購20 周年限定手提袋

 

　　10月17日至23日凡消費滿 $388 ，即可以$1換購20 周年限定手提袋乙個。款式隨機派發，不設挑選。每店提供之禮品數量、顏色或有不同，唯只限換領店舖之現有庫存，恕不設調貨及退換服務。UNIQLO Coffee 內的消費、購物袋收費及改褲費用不包括在內。

 

 

新品系列同日登場

 

　　為慶祝 UNIQLO 紮根香港 20 周年，來自於泡泡瑪特人氣 IP「THE MONSTERS」帶來的香港限定合作商品！POP MART UNIQLO 香港 20 周年限定 UTme! （香港限定）印花圖案將於指定UNIQLO店舖同步提供 UTme! 服務。男女通用商品的特別尺碼為 XS，3XL，4XL，只限 UNIQLO 網絡旗艦店發售。數量有限，售完即止。

 

　　

UNIQLO香港限定合作商品、全新推出的泡泡瑪特人氣IP 「THE MONSTERS」同日於10月17日推出，小童T恤$99、成人T恤$149。

 

　　UNIQLO and JW ANDERSON 秋冬系列以田原格調創作，靈感源自傳統野外服飾和活力四射的戶外風格。

 

UNIQLO and JW ANDERSON 2025 秋冬系列

 

UNIQLO : C 秋冬系列

 

UNIQLO : C 2025 秋冬完整系列及人氣商品新色10月17日同步登陸美麗華廣場店。

 

UNIQLO美麗華廣場店

地址：尖沙咀美麗華廣場一期地庫 1 樓 B116, B117-23 號舖，地下 G11-G14, G15, G15A, G16, G30 號舖，1 樓 115-123, 125A & 127 號舖

營業時間︰星期一至日11am-10pm

https://www.uniqlo.com.hk/zh_HK/feature-store-opening-mira.html

 

#hotDeals #Shopping #尖沙咀 #著數優惠 #美麗華廣場 #Jetso #Uniqlo
