GODIVA x LABUBU秋季限定：軟雪糕送不銹鋼茶匙，朱古力特飲及禮盒套裝登場

踏入初秋，高級朱古力品牌GODIVA再次與POP MART旗下超人氣IP「THE MONSTERS」合作，推出GODIVA x LABUBU全新口味的軟雪糕及飲品系列，以及一系列限定巧克力禮盒聯乘系列，最受矚目的GODIVA x LABUBU巧克力磚禮盒套裝，三款六片LABUBU造型的立體巧克力磚，附送限量GODIVA x LABUBU印茶杯及茶匙，收藏度滿分，將於10月底開售。

全新GODIVA × LABUBU秋季軟雪糕及飲品聯乘系列，特別選用秋季幼滑香濃的榛子風味，巧妙搭配經典濃郁的巧克力，推出三款軟雪糕及兩款黑巧克力飲品。每款軟雪糕均附上精緻可愛的LABUBU造型巧克力牌，而在首波聯乘系列中大受歡迎的GODIVA x LABUBU不銹鋼茶匙仍然附送，全新版本加入清新可愛的橘色小花，以金色典雅的設計搭配LABUBU金屬吊飾點綴。

GODIVA x LABUBU榛子雙重巧克力味軟雪糕HK$75、GODIVA x LABUBU榛子巧克力味軟雪糕HK$75

GODIVA x LABUBU黑巧克力味軟雪糕HK$75

GODIVA x LABUBU榛子黑巧克力（熱）HK$59、GODIVA x LABUBU榛子黑巧克力（凍）HK$59

這次聯乘系列帶來多款造型精巧、層次豐富的創意巧克力， LABUBU品嘗美味甜點之餘，包裝禮盒亦值得收藏。GODIVA x LABUBU秋季軟雪糕及飲品聯乘系列與GODIVA x LABUBU巧克力聯乘系列，即日起於香港GODIVA專門店、便利店及超級市場推出。

GODIVA x LABUBU巧克力禮盒HK$219（2025年10月15日起發售）

GODIVA x LABUBU巧克力小貨車鐵盒8顆裝HK$389（2025年10月15日起發售）

GODIVA x LABUBU 巧克力磚立體禮盒，每盒有兩塊LABUBU造型的立體巧克力磚，浮雕工藝還原LABUBU形態，有70%可可黑巧克力、50%可可黑巧克力及牛奶巧克力三種口味選擇。

GODIVA x LABUBU70%可可黑巧克力磚HK$159、GODIVA x LABUBU50%可可黑巧克力磚、GODIVA x LABUBU牛奶巧克力磚各HK$159（2025年10月22日起發售）

10月31日起品牌發售一盒齊備三款六片LABUBU造型的立體巧克力磚，GODIVA x LABUBU巧克力磚禮盒套裝各有不同可可濃度，禮盒內有限量GODIVA x LABUBU印茶杯及茶匙，為日常增添儀式感，收藏度滿分。

GODIVA x LABUBU巧克力磚禮盒套裝HK$699（2025年10月31日起發售）

除了專門店，GODIVA x LABUBU禮盒系列 - Masterpieces巧克力隨機附有精美限定LABUBU卡片及掛飾亦於指定便利店及超級市場有售，包括7-Eleven、city'super、LOG-ON、GREAT、FOOD PARC、FUSION、TASTE、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen、Market Place及YATA。聯乘產品只於指定門店發售，數量有限，售完即止。

GODIVA x LABUBU禮盒系列 — 只限於指定便利店及超級市場發售

香港專門店地址和電話：https://www.godiva.com.hk/boutiques.html