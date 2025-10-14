麥當勞「鋒味」系列第二彈｜洋蔥吉列豬扒飽＋青花椒味雞翼＋胡椒蟹味調味粉＋鹹檸碧同步回歸

麥當勞「鋒味」系列美食第二彈10月15日登場！大家好評如潮的青花椒味雞翼再次上架外，鋒味洋蔥吉列豬扒飽時隔7年載譽歸來，鋒味胡椒蟹風味調味粉及鋒味鹹檸碧亦同步強勢加盟。App用戶專享美食優惠，$19加1000分即可品嘗鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐，以及其他「鋒味」系列美食。

謝霆鋒當年構思港式風味漢堡時，從拍攝片場經常吃到的洋蔥豬扒飯上獲得靈感，大膽創作出鋒味洋蔥吉列豬扒飽。鋒味洋蔥吉列豬扒飽選用外皮炸至金黃酥脆、內裏保持肉汁鮮嫩的吉列豬扒，加上炸洋蔥碎和香炒洋葱的雙重口感，再搭配微融的白芝士、酸甜開胃的沙律醬和鬆軟麵包，多重口感打造豐富滋味，以破格方式演繹港式經典！另外，為回應粉絲熱切渴望，早前暫別的大熱鋒味青花椒味雞翼再度上架，入口椒麻鮮香、辣度適中，令人回味無窮！

鋒味洋蔥吉列豬扒飽

鋒味胡椒蟹風味調味粉亦同步登場，胡椒味道微微嗆辣，令香脆薯條化身成惹味小食，Shake出大排檔風味，配合另一強勢回歸的美食鋒味鹹檸碧，解渴爽呀！

全新鋒味青花椒味雞翼，以川蜀青花椒味秘製醃料炮製，入口椒麻鮮香、辣度適中

鋒味胡椒蟹風味調味粉

鋒味鹹檸碧

為慶祝「鋒味」系列美食第二彈登場，App用戶更可享全新登場的限時會員積分獎賞，包括只需以$19加1000分或以$37加500分即可歎「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐」。

同日起，麥當勞App用戶更可享多款專屬優惠，包括「鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5」優惠，讓大家一次過品嚐鋒味洋蔥吉列豬扒飽以及鋒味青花椒味雞翼（2件）的不同脆味。喜愛經典口味的粉絲亦可選擇「$38芝士安格斯套餐」，經麥當勞App或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐均可享受此優惠；還有「鋒味青花椒味雞翼（4件）超值套餐減$3」或「$17鋒味青花椒味雞翼（2件）」，會員更可以180分換取「鋒味青花椒味雞翼（4件）超值套餐減$5」優惠券。