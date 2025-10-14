  • 報價
14/10/2025

香港美食嘉年華6大展區：$10掃貨＋70個熟食美酒攤位＋長者／晚上7時後免費入場

Text: Eunice Chow Photo: 香港美食嘉年華 fb

　　第12屆香港美食嘉年華將於10月25日至11月2日於香港葵涌運動場舉行，場內設有6大展區共320個攤位，今年新增$10開心購，貨品劃一$10好抵買。現場超過70熟食美酒攤位過百款小食、酒品及佐酒小食任你掃，入場費$6，小童、65歲或以上長者及晚上7時起免費入場！

 

 

$10掃貨低至一折

 

　　第12屆香港美食嘉年華新增$10開心購活動，數十款激抵產品，全部劃一價$10，折扣低至1折！$10買到咩美食同家品？真係平到你唔信，包括英式火山紋碗（原價$48），儲糧之選有弼爸爸廚房高麗菜鮮肉水餃（限量每日50包）、冬天加餸必備廣昌隆古法臘腸皇（限量每日30包）、Dogma 西拉粉紅白酒成支750毫升紅白酒只需$10（限量每日40枝）！

 

 

　　甜品控必食張記甜品冰芒果，原價$30一口價$10！廟街玉子燒、章魚小丸子$10三粒、多款口味千層蛋糕$10件（限量每日3000件）、黑芝麻蛋黃醬心卷$10盒（限量每日30盒）、懷舊龍鬚糖$10（限量每日30盒）。

 

 

$10開心購優惠詳情 https://www.foodhk.com.hk/web/subpage.php?lang=hk&mid=142

 

　　現場超過70熟食美酒攤位過百款小食、酒品及佐酒小食任你掃，晚上7時後更是免費入場，大家放工入場掃街當晚餐！現場更有表演Busking同DJ Music陪你Chill，亦有受小朋友歡迎的免費攤位遊戲，10月31日還有萬聖節嘩鬼大派對，大家一齊Trick-or-Treat！  

 

 

　　Chill飲Chill食區美酒$30起，包括由專業調酒師即場調製三款限定經典雞尾酒、紅白酒、意大利無酒精紅白酒及Lighthouse、Old Smitty's、Glenlivet、Martell VSOP等烈酒威士忌你試，所有酒類飲品均送玻璃杯一隻！每日下午3pm & 5pm免費派酒，先到先得，派完即止，一齊飲酒聽歌夠晒relax！

 

 

第12屆香港美食嘉年華

日期： 2025年10月25日至11月2日（共9天）

時間：11am至9pm（每日8:30pm停止售票及進場；最後一天提早至8pm）

地點：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）

入場費：港幣$6（晚上7時起免費入場！）

（註：身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

www.foodhk.com.hk

 

