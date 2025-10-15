  • 報價
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

15/10/2025

GLOBAL Wednesday｜美國CPI數據會如何左右議息會議決策？美股已消化中美貿易戰消息影響？拆解內地CPI數據

#停止縮表 #中美貿易戰 #減息 #股市動向
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　聯儲局主席鮑威爾指當局可能在未來數個月停止縮表，消息帶動道指先跌後回升，惟特朗普威脅對中國的食用油實施禁運，令道指收市升幅收窄，標指及納指偏軟。美股是否已初步消化中美貿易戰負面消息影響？港股連跌七日後反彈，初步反彈目標看多少？數據方面，美國9月CPI數據將延至本月24日公布，會如何左右月底議息會議決策？內地9月CPI按年跌0.3%大於預期，PPI跌幅則收窄至2.3%，料通縮短期持續？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/MxO2yDrc2AA?si=6YUh0QCeoroT-8EO

 

►把時間軸拉到01:00開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

