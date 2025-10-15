GLOBAL Wednesday｜美國CPI數據會如何左右議息會議決策？美股已消化中美貿易戰消息影響？拆解內地CPI數據

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

聯儲局主席鮑威爾指當局可能在未來數個月停止縮表，消息帶動道指先跌後回升，惟特朗普威脅對中國的食用油實施禁運，令道指收市升幅收窄，標指及納指偏軟。美股是否已初步消化中美貿易戰負面消息影響？港股連跌七日後反彈，初步反彈目標看多少？數據方面，美國9月CPI數據將延至本月24日公布，會如何左右月底議息會議決策？內地9月CPI按年跌0.3%大於預期，PPI跌幅則收窄至2.3%，料通縮短期持續？

影片網址：https://www.youtube.com/live/MxO2yDrc2AA?si=6YUh0QCeoroT-8EO

