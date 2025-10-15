消委會｜內地3C認證非保證安全，轉插頭恐增火警風險＋跨境買家電貼士

網購省時又方便，不少香港人購買內地電器產品，但首要條件係安全！消委會最新報告指出，跨境網購（本地消費者）今年首9個月接獲431宗本地消費者投訴，較去年同期增近7成。消委會提醒市民，內地3C安全認證產品未必完全符合本港安全法例要求，同時要核實認證真偽。使用內地電器時，如長期使用轉換插頭增過熱及短路風險，如購買氣體用具產品必須附有GU標誌並由合資格人士安裝，即睇更多跨境網購貼士。

不少人外地旅遊喜歡當地購買心水產品或網購，但消費者除非具備相關的專業知識，否則或難以自行確認有關產品是否符合本港的安全法例要求，而且合法進口產品不等於適合在本港使用。根據消委會投訴統計數字，跨境網購（本地消費者）今年首9個月接獲431宗本地消費者投訴，較去年同期的256宗激增近7成，更已分別超越2024及2023年的全年數字。

內地 3C 認證產品符合香港法例要求？

自從國家民航局今年 6 月 28 日起向乘坐內地航班的旅客實施可攜式充電器（充電寶）的上機限制，禁止攜帶沒有「3C」標誌、「3C」標誌不清晰、被召回型號或批次的充電寶，好多人都打算買個有內地 3C 認證產品，方便北上使用，但原來產品未必完全符合本港法例要求！

消委會指出，「3C」是目前內地的強制性產品安全認證制度，涵蓋 17 大類合共 109 種產品，包括家庭電器、電子產品、電動工具、汽車安全附件與零件、照明設備、兒童用品等，全部均須通過符合中國國家標準（GB）的安全測試及加貼「3C」（CCC）標誌，才可在內地銷售。本港對產品的安全法例則是針對本地情況和安全風險制定，要求規範或與「3C」內地的安全標準認證有所不同，因此產品即使具有內地「3C」認證，亦未必完全符合本港安全法例要求。

「3C」（CCC）標誌

長期使用轉換插頭增風險

買內地家電唔少用家預咗要用轉插，但是否一定冇風險？本港規定電器必須採用符合標準的 BS 1363 或 BS 546 三腳插頭，內置熔斷器並具絕緣套管，同時清楚標示額定電流；浴室鬚刨供電裝置專用家用電氣產品則可使用符合 BS 4573 或 EN 50075 標準的兩圓腳插頭。然而，內地則常用兩腳扁型或三斜腳型插頭，跟本港標準不同。

消委會提醒消費者，家用電氣產品若長期使用轉換插頭或自行更換插頭，特別是冷氣機或電熱水器等高功率電器，會增加過熱、短路甚至火警風險。更換插頭應由註冊電業工程人員進行，消費者切勿自行更換。

大型家電及氣體器具須由註冊人員安裝

買家電最緊要安全，幾平都冇用，尤其是大型家電及氣體器具須由註冊人員安裝。消委會提醒，根據本港《氣體安全條例》及相關實務守則，住宅式氣體用具必須獲機電工程署批准，以及附有 GU標誌。所有氣體用具亦必須由註冊氣體裝置技工安裝，並應每 18 個月作安全檢查。

大家要留意，本港已全面禁止新裝無煙道式氣體熱水爐，違例者可被罰款 1 萬港元。此外，電器如冷氣機、洗衣機、電熱水爐等，若需要固定接線，必須由註冊電業承辦商進行電力工程，否則可被罰款 5 萬港元及監禁 6 個月。

消委會建議消費者跨境購物時，注意以下幾點。

1. 選擇信譽良好的商家與網購平台，避免光顧不知名商戶，並參考其他買家的評價與使用經驗

2. 選購附有規格資料（例如牌子、型號及額定電壓等）的產品，仔細閱讀標籤、額定電壓、電流及安全警示，及選擇設有符合安全規格的三腳插頭的家用電氣產品，避免長期使用轉換插頭或自行更換插頭

3. 應確認產品是否具 3C 認證，並透過官方平台核實認證的真偽

4. 不當安裝或使用電器可能導致財產損失、人身傷害甚至死亡。如因疏忽而致第三方損害，消費者或須承擔賠償責任。即使消費者購買了家居或責任保險，家用電氣安裝或使用不當、產品缺陷或因此導致第三方損失，視乎保單條款，相關損失未必屬於受保範圍

5. 網購平台往往設有相關服務協議，訂明貨品僅符合當地安全標準和使用習慣，若商品於境外使用或存在安全風險，消費者使用相關產品後引致損失亦未必可成功追究

6. 保留交易紀錄與截圖，若日後需申訴或退貨，可作為證據，惟須視乎有關條款，有機會需要在當地進行追討

7. 消費者須留意跨境網購的售後服務安排，若需退貨或維修，或需自行安排跨境運送並承擔相關運費

8. 選購高效節能的產品，有助節省能源及減少碳排放